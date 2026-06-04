MoMa Espai Cultural presenta una nova programació de tallers d'estiu per al mes de juliol

El centre cultural MoMa Espai Cultural de Manresa ha presentat una nova programació de tallers culturals per a adults que es duran a terme durant el mes de juliol. La proposta inclou deu cursos de diferents disciplines i les inscripcions ja són obertes.
Els tallers tindran entre quatre i sis sessions, segons la proposta, i seran impartits per especialistes en cada matèria. Com és habitual al centre, les activitats es faran amb grups reduïts, d'entre quatre i dotze alumnes, per afavorir una participació més activa i personalitzada.
Literatura, història, música i actualitat
La programació inclou una proposta d'art i pensament amb el taller Clàssics de la literatura universal per llegir aquest estiu, impartit per la filòloga Luisa Negrete, que oferirà una aproximació a diferents lectures de la literatura universal.
En l'àmbit de la història i la ciència s'han programat els cursos Les ciències i el món clàssic, a càrrec d'Antoni Sancristòfol; Estratègies per escoltar la música clàssica, impartit per Josep Maria Vilar, i Passejades històriques per Manresa, conduït per l'historiador Jordi Bonvehí.
La programació també inclou el taller d'actualitat Els grans conflictes del món actual, dirigit per Sergi Saranga, que analitzarà les causes i el context històric dels principals conflictes internacionals contemporanis.
Tallers creatius i d'idiomes
Pel que fa a les disciplines artístiques i creatives, MoMa Espai Cultural oferirà els cursos Aquarel·la botànica i Introducció a la pintura a l'oli, tots dos impartits per Àngels Comellas; Ceràmica: experimentem amb les textures, amb Emma Nuevo, i Tips de fotografia per a l'estiu, a càrrec de Lin Aquino.
La programació es completarà amb el taller d'idiomes Anglès per a viatjar. Off we go!, impartit per Paquita Luna, orientat a millorar la comprensió i l'expressió oral en situacions habituals de viatge.
Inscripcions obertes
Les inscripcions als tallers estaran obertes fins al dia abans de l'inici de cada curs. Es podran formalitzar presencialment a la seu del centre, al passatge del Ginjoler de Manresa, a través del web de MoMa Espai Cultural, per telèfon o per correu electrònic.