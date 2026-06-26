La PAHC Bages irromp a la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa per reivindicar el Bloc 8

L'activisme pel dret a l'habitatge ha sacsejat aquest divendres el format acadèmic de la 8a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Manresa. Una trentena de membres de la PAHC Bages han irromput a la sala petita del Teatre Kursaal on se celebrava una taula rodona sobre la crisi del lloguer i l'habitatge per protestar contra el macrodesnonament del Bloc 8 del passatge Tudela, fixat per al proper 23 de setembre. L'acció ha inclòs una performance reivindicativa amb disfresses de voltor i policies, a més del llançament de bitllets falsos i la lectura d'un manifest crític amb els partits de l'administració.
L'incident s'ha produït durant la taula rodona titulada Com afrontar legislativament la crisi de l’habitatge i el lloguer, un debat de perfil institucional que comptava amb la participació d'Ester Capella (ERC), Marta Madrenas (Junts) i Jordi Riba (PSC-Units), sota la moderació del periodista Quico Sallés.
Tensió a les portes de la sala petita
L'acció ha agafat per sorpresa els assistents quan ha arrencat una escenificació satírica a la sala petita on de sobte han aparegut persones disfressades de policies i un personatge caracteritzat com un au rapinyaire, en clara al·lusió als fons voltor que operen al mercat immobiliari. Paral·lelament, els activistes llançaven feixos de bitllets falsos per denunciar la mercantilització d'un dret bàsic.
L'únic moment de fricció s'ha viscut quan el gruix de la manifestació, format per unes trenta persones de la PAHC Bages, ha pressionat per entrar a l'interior de la sala petita del Kursaal. El regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, conjuntament amb algun treballador de l'equipament, ha intentat barrar-los el pas en un intent de protegir el caràcter acadèmic de la jornada. Tot i els moments d'estira-i-arronsa i enrenou a l'accés, els activistes han aconseguit superar el control i fer-se veure a la sala on se celebrava l'acte.
Un manifest contundent contra la gestió política
Un cop a dins de la sala, i amb el debat completament aturat, una de les membres de la plataforma s'ha dirigit al públic per llegir un manifest contundent. El text ha apuntat directament cap a les forces majoritàries, assenyalant especialment el PSC com "un dels màxims responsables de la crisi d'habitatge que vivim" i acusant l'administració política de "posar la catifa vermella" a rendistes i especuladors a través de la passivitat institucional.
Els activistes han criticat les "moratòries que només aturen el debat sobre desnonaments" i han recordat que l'any 2021 la PAHC va recuperar el Bloc 8 després que hagués estat una dècada abandonat mentre que hi havia famílies senceres vivint al carrer. "Parleu de dret a l'habitatge, però els desnonaments segueixen i els beneficis dels rendistes també", ha sentenciat el text abans d'exigir la compra immediata del bloc per part de la Generalitat per aturar l'ordre judicial de llançament de Cerberus.
Una vaga educativa inèdita a l'horitzó
L'acció d'aquest divendres a l'UCE no és un fet aïllat, sinó que s'emmarca en ple compte enrere per a l'expulsió de les sis famílies que resideixen al passatge Tudela, un cas que també ha encès els ànims de la comunitat educativa de la Catalunya Central. Els sindicats USTEC, CGT i La Intersindical, majoritaris a l'educació pública, han convocat una vaga parcial inèdita per al sector de l'ensenyament de cara al pròxim 23 de setembre -dia fixat per al macrodesnonament-. La protesta pretén aturar l'operatiu policial posant sobre la taula "un imperatiu pedagògic", atès que el desallotjament forçós vulnera directament nou infants escolaritzats en set centres diferents de Manresa i Santpedor.
L'esclat reivindicatiu al Kursaal ha estat veloç i ha durat poc més de deu minuts. Després que la PAHC abandonés voluntàriament el recinte, la taula rodona ha pogut reprendre l'activitat normal. El moderador, Quico Sallés, ha aprofitat l'avinentesa per defensar el dret de protesta de les afectades i ha exposat breument al públic els detalls i la gravetat de la situació residencial dels veïns del Bloc 8. Tot i que minuts més tard han arribat a l'exterior de l'edifici diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Manresa alertades per la situació, l'acte acadèmic ha finalitzat sense cap més alteració.