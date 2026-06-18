Sense precedents: convocada vaga a Educació per combatre el desnonament del Bloc 8 de Manresa

La comunitat educativa de la Catalunya Central viurà el proper 23 de setembre una mobilització inèdita. Els sindicats USTEC, CGT Ensenyament i La Intersindical han convocat una vaga parcial al sector educatiu per intentar aturar el macrodesnonament previst per aquell dia al Bloc 8 del passatge Tudela de Manresa. La protesta, que afectarà totes les etapes de l'ensenyament públic i el conjunt del personal dels centres educatius, es planteja com una resposta directa a una situació que impacta nou infants escolaritzats en set centres de Manresa i Santpedor.
Una mobilització sense precedents al món educatiu
La convocatòria de vaga anunciada aquest dijous al pati de l'Escola Sant Ignasi s'ha presentat com una resposta excepcional davant una situació que els seus promotors consideren també excepcional. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, agrupats en una unitat sindical, han decidit convocar una aturada parcial el proper 23 de setembre, coincidint amb la data fixada per al macrodesnonament del Bloc 8 del passatge Tudela, on viuen sis famílies amb nou infants escolaritzats en set centres educatius de Manresa i Santpedor.
Pablo Ruiz, de CGT Ensenyament, ha estat l'encarregat d'anunciar formalment la convocatòria. Segons ha explicat, la vaga afectarà totes les etapes educatives de l'ensenyament públic, des del 0-3 fins a la secundària, així com tots els col·lectius laborals que treballen als centres. "Després d'un curs sencer de mobilitzacions creiem que aquest pas és necessari", ha afirmat. Ruiz ha defensat que "defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat" i que, en aquest cas, "aturar aquest desnonament és un imperatiu pedagògic".
El representant sindical ha remarcat que la iniciativa neix també d'una demanda expressa de les famílies afectades. "És el que ens han demanat les famílies i el que hem vingut a fer: protegir el nostre alumnat i protegir les famílies que van a les escoles públiques", ha assegurat.
Els sindicats reivindiquen una resposta col·lectiva
Durant la seva intervenció, Ruiz ha insistit diverses vegades en el caràcter inèdit de la convocatòria. "Que nosaltres sapiguem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a alumnat en risc de ser desnonat", ha afirmat. Tot i això, ha advertit que situacions com aquesta podrien deixar de ser excepcionals si la crisi de l'habitatge continua agreujant-se. "Si no es resol la crisi educativa i la crisi d'habitatge que pateix el nostre país, aquest tipus de convocatòries es començaran a normalitzar", ha alertat.
La vaga consistirà en una aturada parcial de cinc hores, entre les 7 del matí i les 12 del migdia. En el cas del professorat, l'horari s'adaptarà a les hores d'entrada de cada etapa educativa. L'objectiu és facilitar que el personal educatiu pugui participar en les mobilitzacions previstes davant del bloc el mateix dia del desnonament. "A nosaltres ens agradaria no haver d'arribar al 23 de setembre", ha reconegut Ruiz. "Però si les administracions no resolen el problema abans, fem una crida a estar davant la porta a les 8 del matí per intentar aturar el desnonament".
També ha llançat un missatge directe al Govern i al Departament d'Educació. "Volem que es posicionin ara mateix a favor de les famílies i dels infants afectats. Fins ara hem vist declaracions i paraules de suport, però no solucions materials reals", ha criticat.
Docents pel Dret a l'Habitatge: "La defensa de l'habitatge també és la defensa de l'educació"
La roda de premsa ha començat amb la intervenció de representants de Docents pel Dret a l'Habitatge de la Catalunya Central, col·lectiu nascut fa aproximadament dos anys per donar resposta a les conseqüències educatives de l'emergència habitacional. Una de les seves portaveus ha recordat que els infants afectats pel desnonament estan escolaritzats a l'Escola Sant Ignasi, l'Institut Pius Font i Quer, l'Escola Renaixença, l'Escola Bages, l'Institut Lluís de Peguera, l'Escola Valldaura i l'Escola Jeroni de Moragas d'Ampans.
"Per a nosaltres no es tracta d'una qüestió aliena a l'escola", ha afirmat. "Quan una família perd casa seva, l'impacte és immens i afecta directament l'estabilitat emocional, la salut mental, el rendiment acadèmic i les oportunitats educatives dels infants". La docent ha defensat que el Bloc 8 s'ha convertit en "un exemple de resistència i d'organització popular davant l'emergència habitacional" i ha remarcat que les famílies residents fa anys que intenten trobar una solució estable.
Segons ha explicat, la comunitat educativa ha anat prenent consciència progressivament de l'impacte que tenen els desnonaments sobre l'alumnat. "No podem continuar normalitzant que infants i adolescents visquin sota l'amenaça constant de perdre casa seva", ha afirmat. "No podem demanar-los que aprenguin, creixin i desenvolupin els seus projectes vitals mentre no tenen garantit un dret tan bàsic com l'habitatge".
La representant de Docents pel Dret a l'Habitatge ha reivindicat la feina feta durant aquests anys per crear xarxes de suport entre centres educatius. "Hem construït aliances amb direccions, associacions de famílies, entitats socials, sindicats i estudiants. La comunitat educativa ha deixat de mirar cap a una altra banda".
Els sindicats vinculen directament habitatge i educació
La representant de la unitat sindical ha aprofundit en aquesta mateixa idea. Segons ha explicat, els sindicats convocants consideren que la defensa dels drets laborals del sector educatiu no es pot desvincular de les condicions de vida de l'alumnat. "Algú podria preguntar-se què té a veure una vaga educativa amb un conflicte d'habitatge", ha plantejat. "La resposta és molt senzilla: hi té tot a veure".
Segons ha defensat, els sindicats no només treballen per millorar les condicions laborals dels professionals, sinó també per garantir una escola pública de qualitat. "Quan un infant està a punt de perdre casa seva, això també és un problema educatiu", ha afirmat. "Quan una família viu sota l'amenaça d'un desnonament, aquesta angoixa entra a les aules".
La portaveu sindical ha insistit que els infants afectats no són una estadística. "No són xifres. Són alumnes que coneixem, amb qui compartim el dia a dia i als quals acompanyem cada matí. Tenim una responsabilitat col·lectiva amb ells".
També ha advertit que si les administracions continuen sense donar resposta a situacions com aquesta, les mobilitzacions es podrien reproduir en altres territoris. "Cada vegada hi ha més docents, més centres i més comunitats educatives disposades a defensar el seu alumnat també fora de les aules", ha assegurat.
Les direccions dels centres reclamen solucions
La roda de premsa també ha comptat amb la participació de representants de les escoles Sant Ignasi i Valldaura, dos dels centres on estudien alguns dels infants afectats. La directora del centre que ha acollit l'acte ha remarcat que els centres educatius tenen una responsabilitat que va més enllà de la transmissió de coneixements. "Les escoles són institucions educatives, però també espais de transmissió de valors com l'empatia, el respecte, la convivència i el compromís social", ha afirmat.
Segons ha explicat, aquesta funció obliga les escoles a implicar-se davant situacions que afecten directament els seus alumnes. "No podem restar indiferents davant les necessitats dels infants i les famílies dels nostres centres", ha assegurat.
La directora ha reclamat que totes les administracions assumeixin la seva part de responsabilitat. "Cal actuar conjuntament per garantir el benestar, l'aprenentatge i el futur d'aquests infants", ha afirmat. També ha alertat de les conseqüències que tenen els desnonaments sobre els menors. "Els desnonaments i la manca d'habitatge generen por, incertesa i inestabilitat. El futur dels infants passa per una resposta urgent".
Els estudiants també s'afegeixen a la mobilització
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) també ha participat en la presentació de la campanya. La seva representant ha reivindicat que la problemàtica de l'habitatge afecta directament la joventut i l'alumnat. "La qüestió de l'habitatge ens afecta a tothom. Els estudiants vivim les conseqüències directament a les aules", ha afirmat.
La portaveu ha lamentat que molts joves coneguin abans què és un desnonament que no pas altres continguts propis de la seva etapa educativa. "Molts de nosaltres aprenem abans què és un desnonament que no pas altres coses que haurien de formar part de la nostra infància", ha denunciat.
També ha insistit que el dret a l'educació i el dret a l'habitatge són inseparables. "Si no tenim garantit un habitatge digne, tampoc tenim garantida una educació digna", ha afirmat. Segons ha explicat, la incertesa residencial dificulta el desenvolupament acadèmic i personal dels joves. "Com hem de pensar en l'examen de demà si no sabem si d'aquí a un mes continuarem vivint al mateix barri?", ha preguntat.
Una convocatòria d'abast territorial
La vaga ha estat convocada per al conjunt del Servei Territorial d'Educació de la Catalunya Central, que inclou les comarques del Bages, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà, Solsonès i l'Alta Segarra. La convocatòria arriba després de mesos de negociacions fallides per intentar evitar desnonaments al Bloc 8. La PAHC del Bages manté que les sis famílies residents no disposen d'alternativa habitacional i continua reclamant una solució pública que permeti preservar els habitatges.
Ara, la comunitat educativa ha decidit implicar-se de manera directa en el conflicte amb una mobilització que els seus promotors qualifiquen d'històrica i que situa el debat sobre l'habitatge al centre de les reivindicacions educatives. Com ha resumit Pablo Ruiz durant la seva intervenció, "quan defensem aquests infants, també estem defensant l'escola pública".