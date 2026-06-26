Manresa inicia les obres que connectaran l'avinguda de l'Esport amb el passeig del Riu

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns 29 de juny les obres del nou tram de l'avinguda de l'Esport, una actuació que completarà la connexió entre la C-25, el sud de la ciutat i el passeig del Riu. La intervenció, pressupostada en 4,24 milions d'euros, tindrà una durada prevista de dotze mesos.
La nova avinguda completarà una nova entrada a la ciutat
Les obres permetran unir el pont de la carretera de Sant Joan amb el tram de l'avinguda de l'Esport ja executat dins del desenvolupament del polígon industrial del Pont Nou II. El nou vial tindrà una longitud de 360 metres i culminarà en una rotonda de 14 metres de diàmetre que enllaçarà el pont, la nova avinguda i la carretera de Sant Joan.
L'objectiu és consolidar aquest eix com una nova porta d'entrada a Manresa, millorant la connexió entre l'Eix Transversal (C-25), el sud de la ciutat i el passeig del Riu.
Millores a l'entorn del Congost
El projecte també transformarà l'entorn de l'Estadi del Congost. Es crearan nous accessos a l'equipament esportiu i es reorganitzaran tres zones d'aparcament amb una capacitat total de 220 vehicles, 24 dels quals seran places accessibles.
L'actuació ocuparà una superfície de 24.681 metres quadrats i inclourà la construcció d'un vial amb dos carrils per sentit separats per una mitjana central. Les voreres tindran una amplada de fins a 9,4 metres en el costat del ferrocarril i de 5,5 metres a la banda de l'àrea esportiva.
A més, les obres contemplen la construcció d'un mur de contenció al costat del ferrocarril, l'adequació del mur del camp de futbol, la renovació de les xarxes de serveis, nou enllumenat, clavegueram i una important actuació de jardineria amb diverses espècies d'arbres i sistemes de reg.
Afectacions durant un any
Els treballs tindran una durada prevista de dotze mesos i comportaran afectacions als itineraris de vianants i ciclistes cap a les zones del Suanya i Collbaix. Durant bona part de l'execució també quedarà prohibit l'estacionament als voltants de l'estadi del Congost per facilitar el desenvolupament de les obres.
La intervenció compta amb un pressupost de 4.241.901 euros, IVA inclòs.