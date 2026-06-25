Sant Fruitós reunirà el món cinegètic en la 9a edició de la Fira del Caçador

Sant Fruitós de Bages celebrarà el proper diumenge 28 de juny la 9a Fira del Caçador, una cita dedicada al món cinegètic que omplirà el Bosquet i la plaça Alfred Figueras d'activitats, exhibicions i espais especialitzats entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
Una matinal dedicada a la caça i al món caní
La fira tornarà a convertir-se en un punt de trobada per a aficionats, professionals i persones interessades en les activitats vinculades a la caça. Durant tota la jornada, els visitants podran recórrer els diferents espais temàtics habilitats per a l'ocasió i participar en diverses propostes relacionades amb aquest àmbit.
Entre les activitats programades hi haurà exhibicions de gossos de caça, una exposició i espectacle d'aus rapinyaires, així com zones destinades a la pràctica del tir amb arc i del tir amb aire comprimit. A més, diversos estands especialitzats oferiran productes i complements relacionats amb la caça i el món caní.
Concursos i demostracions especialitzades
Un dels plats forts de la jornada serà el concurs de bellesa canina, puntuable per al Campionat de Catalunya, en què es valoraran diferents aspectes dels animals participants, com la morfologia, l'estil i les seves aptituds.
La programació també inclourà una exhibició de gossos de treball especialitzats en tasques de seguretat, rescat i detecció de substàncies, entre altres funcions.
La 9a Fira del Caçador es clourà a partir de 2/4 de 2 del migdia amb el lliurament de premis dels diferents concursos i activitats que s'hauran desenvolupat al llarg del matí.