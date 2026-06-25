Dos detinguts en una baralla multitudinària que ha desbordat la policia a Sant Joan de Vilatorrada

La Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada ha viscut un episodi de greu tensió en la programació nocturna de les seves celebracions. Segons ha pogut saber aquest diari de fonts prooperes a l'actuació, la batussa tumultuària iniciada a 2/4 de 4 d'aquesta matinada de dijous s'ha saldat finalment amb dos detinguts per atemptat als agents de l'autoritat i aldarulls estesos per diversos punts del poble que s'han allargat fins a gairebé les sis del matí.
Els fets han començat a la part alta de la plaça Major, davant del Forn de Cabrianes, en ple desenvolupament de les sessions de punxadiscos programades. Un enfrontament iniciat a l'interior de la pista entre un grup de joves arribats des de Manresa i veïns de Sant Joan ha encès la metxa. La disputa ha pujat de to ràpidament amb agressions creuades que han provocat escenes de pànic i corredisses entre el públic que intentava allunyar-se de la zona de conflicte.
Dispositiu desbordat i aldarulls per tot el poble
Testimonis directes de l'operatiu reconeixen que la situació va ser molt complexa de gestionar. Un operatiu conjunt format per nou agents de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada i sis efectius dels Mossos d'Esquadra s'ha vist temporalment desbordat davant la quantitat de persones implicades en la batussa i l'agressivitat ambiental.
Lluny de concentrar-se únicament a la plaça, la trifulga s'ha atomitzat. Grups de joves s'han perseguit i enfrontat pels carrers adjacents, generant múltiples focus de conflicte que han obligat a demanar reforços urgents a patrulles de Trànsit i de policies locals de municipis veïns. La situació d'alerta i les corredisses s'han prolongat durant prop de tres hores. No ha estat fins a les 6 del matí, coincidint amb l'entrada dels equips de neteja viària, que s'ha pogut recuperar progressivament el control del nucli urbà. El segon dels detinguts s'ha efectuat precisament a aquesta hora en resistir-se a desallotjar l'espai públic de manera violenta.
El contrast amb les xarxes: ni denúncies ni armes blanques
Malgrat la contundència de les imatges, l'incident manté alguns interrogants. Durant tot el dijous, diversos usuaris han assegurat a les xarxes socials que durant la trifulga es van arribar a utilitzar armes blanques. No obstant això, tant els Mossos d'Esquadra com la mateixa Policia Local han desmentit taxativament aquest extrem, assegurant que els agents desplegats in situ no han detectat cap ganivet ni cap objecte similar.
En aquesta mateixa línia, els cossos policials han confirmat a aquest diari que no s'ha registrat cap denúncia pels fets durant les hores posteriors, com tampoc consten comunicats mèdics de ferits, tot i els cops que es recullen en les gravacions.
Reunió extraordinària del govern i enduriment de les mesures
Davant la gravetat de la situació, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, ha confirmat a NacióManresa que l'executiu local ha mantingut aquest mateix dijous una reunió extraordinària d'urgència. Durant la trobada s'ha posat sobre la taula la possibilitat de cancel·lar de forma fulminant tots els actes nocturns i concerts adreçats al jovent programats per a les nits de divendres i dissabte, tot i que finalment s'ha optat per mantenir l'agenda però aplicant fortes restriccions.
Segons ha detallat Solernou, el consistori s'ha coordinat de manera immediata amb els Mossos d'Esquadra per dissenyar un pla de xoc de cara al cap de setmana. Entre les principals accions preventives, s'ha acordat un increment notable del reforç i la presència policial a les zones d'oci i, en paral·lel, s'ha decretat un canvi en la programació: s'avançarà dràsticament l'hora de tancament de tots els concerts i sessions musicals, de manera que la música s'haurà d'aturar de forma obligatòria a 2/4 de 3 de la matinada. L'objectiu prioritari del govern municipal és blindar la seguretat dels veïns i evitar que es repeteixin unes escenes que han alterat el transcurs habitual de la celebració.