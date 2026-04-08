Un alumne de 3r d'ESO de Sant Fruitós, presumpte autor de l'agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada

Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages han unit veus en un comunicat conjunt per condemnar la brutal agressió a un menor ocorreguda diumenge passat i difosa àmpliament a les xarxes socials. Els Mossos han detingut aquest dimecres el presumpte agressor, un alumne de 3r d'ESO veí de Sant Fruitós que viu amb la seva mare, mentre que la víctima resideix a Santpedor. Els fets, motivats aparentment per l'intent de robatori d'un mòbil, han generat una forta indignació social no només per la violència de l'atac, sinó també per la passivitat dels joves que el van enregistrar. Davant la commoció, s'ha convocat una concentració de protesta per a aquest dijous a la plaça de la Pau de Sant Joan.
Comunicat conjunt de Sant Joan i Sant Fruitós
Segons les informacions disponibles, el presumpte autor de la brutal pallissa és un alumne de 3r d'ESO veí de Sant Fruitós de Bages, que viu amb la seva mare i ha estat detingut aquest dimecres. La víctima, en canvi, és un menor resident a Santpedor, segons han confirmat fons municipals a Nació Manresa.
Els fets van tenir lloc diumenge 5 d'abril al vespre al carrer Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada i van ser enregistrats en vídeo per alguns dels presents. Les imatges, difoses massivament per xarxes socials i canals de missatgeria, mostren com diversos joves acorralen dos menors i com un d'ells colpeja reiteradament una de les víctimes amb puntades de peu, algunes dirigides al cap, fins deixar-la estesa a terra.
Durant l'agressió, l'altre menor que acompanya la víctima es manté al seu costat sense intervenir, aparentment bloquejat per la situació, mentre que altres joves no participen directament en la violència però enregistren els fets amb els telèfons mòbils. Aquest element ha estat un dels aspectes més criticats per la ciutadania, que ha expressat indignació tant per la brutalitat de l'atac com per l'actitud passiva dels testimonis.
Segons es desprèn del contingut del vídeo, abans de l'agressió el presumpte autor hauria exigit a la víctima que li lliurés el telèfon mòbil. Davant la negativa, el menor agredit li hauria ofert diners. Tot seguit, l'agressor li hauria demanat que es tragués les ulleres, i immediatament després hauria iniciat la pallissa. Un cop finalitzada, encara s'aprecia com torna a apropar-se a la víctima i li pren algun objecte que protegia entre les mans.
Condemna institucional i crida a la responsabilitat
En el comunicat conjunt, els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i de Sant Fruitós de Bages condemnen "tot tipus de violència i agressió vingui d'on vingui" i asseguren que aquests fets són "totalment incompatibles amb els valors de respecte i convivència" dels municipis i de la comarca.
Els consistoris també fan una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts a les xarxes socials, especialment tenint en compte que les persones implicades són menors d'edat. En aquest sentit, remarquen la necessitat de prioritzar la protecció i la seguretat dels afectats per damunt de qualsevol altra consideració.
El comunicat també informa que tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals dels dos municipis ja estan investigant els fets i treballen per actuar amb la màxima diligència. Així mateix, els ajuntaments es posen a disposició de les forces de seguretat i de les persones afectades per oferir el suport necessari.
Investigació oberta i denúncia posterior
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació d'ofici arran de la difusió del vídeo, que ha permès identificar els fets i iniciar les primeres diligències. Tot i que inicialment la família de la víctima no havia presentat denúncia, aquesta es va formalitzar posteriorment, fet que reforça el procediment judicial en curs.
Segons les dades disponibles, el menor agredit no ha requerit ingrés hospitalari, tot i la duresa de les imatges. La investigació continua oberta i es treballa per determinar amb exactitud la participació de tots els implicats, així com les circumstàncies concretes en què es va produir l'agressió.
Commoció social i mobilització ciutadana
La difusió del vídeo ha provocat una forta commoció a Sant Joan de Vilatorrada i a l'entorn, especialment entre famílies amb adolescents. La brutalitat de l'escena i la seva ràpida propagació han generat una onada d'indignació i preocupació que s'ha traduït en una resposta ciutadana immediata.
En aquest context, veïns del municipi, majoritàriament pares i mares, han convocat una concentració de protesta per aquest dijous 9 d'abril a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau. La convocatòria s'ha difós a través de grups de WhatsApp i xarxes socials i es preveu una assistència nombrosa.
L'objectiu de la mobilització és expressar el rebuig col·lectiu a l'agressió i reclamar una resposta davant situacions de violència entre joves, així com posar de manifest la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció.
Debat obert sobre la violència juvenil i el paper de les xarxes
Més enllà del cas concret, els fets han obert un debat de fons sobre la violència entre menors i el paper que hi juguen les xarxes socials. La combinació d'una agressió física amb la seva gravació i difusió posterior ha estat un dels elements que més han impactat la ciutadania.
Diverses veus assenyalen que aquest tipus de comportaments evidencien la necessitat de treballar aspectes com l'educació emocional, la gestió dels conflictes i l'ús responsable de la tecnologia entre els joves.
També s'ha posat sobre la taula el paper dels espectadors, especialment en casos en què, en lloc d'intervenir o demanar ajuda, opten per enregistrar els fets. Aquest fenomen, cada vegada més habitual, genera interrogants sobre la desconnexió emocional i la normalització de la violència en determinats entorns.
Una situació que interpel·la el conjunt de la comunitat
La dimensió del cas i la implicació de menors de diferents municipis han convertit aquest episodi en un assumpte que va més enllà de l'àmbit estrictament policial o judicial. Tant les institucions com la ciutadania coincideixen a assenyalar la necessitat d'una resposta integral que impliqui escoles, famílies, administracions i entitats.
A l'espera dels resultats de la investigació, el cas continua generant reaccions i posa de manifest la necessitat d'abordar de manera col·lectiva els factors que poden derivar en situacions de violència entre joves.