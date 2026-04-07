Commoció a Sant Joan per una agressió salvatge entre joves difosa a les xarxes

Un vídeo difós aquest cap de setmana a les xarxes socials mostra una agressió violenta entre joves a Sant Joan de Vilatorrada. Les imatges han generat commoció i indignació per la brutalitat dels fets i l'actitud dels presents. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van passar aquest diumenge 5 d'abril sobre les 8 del vespre.
Una agressió enregistrada i difosa a les xarxes
Les imatges mostren com quatre nois acorralen dos joves en un carrer del municipi, moment en què un dels agressors colpeja repetidament una de les víctimes amb puntades de peu, algunes dirigides al cap, fins deixar-la estabornida a terra.
Durant l'agressió, l'altre jove que acompanya la víctima es manté al seu costat paralitzat, mentre que els altres presents no participen directament en els cops però enregistren tota la seqüència amb el telèfon mòbil.
Una escena que ha generat fort rebuig
Segons es pot observar al vídeo, abans de l'agressió l'autor dels cops demana el mòbil a la víctima que respon que si vol li pot donar 10 euros. Seguidament li exigeix que lliuri unes ulleres a l'altre noi. Tot seguit, inicia la pallissa. Quan acaba, s'hi acosta i li agafa alguna cosa que la víctima protegia entre les mans, tot i que no queda clar que sigui l'aparell.
El vídeo ha estat compartit per diversos perfils a les xarxes socials, fet que ha provocat una onada d'indignació i rebuig per la violència exercida.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.