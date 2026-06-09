La travessia dels Drets torna a acumular deixalles a tocar de l'immoble destruït pel foc

Els veïns de la travessia dels Drets de Manresa conviuen sota una profunda preocupació veient com un nou solar tapiat i sense porta d'accés s'ha convertit en un abocador clandestí ple de deixalles. El recinte es troba a menys de deu metres del bloc de pisos del carrer Santa Llúcia que es va incendiar de forma devastadora el passat 8 de febrer i que va haver de ser enderrocat. Tot i el perill latent, l'incivisme d'alguns ciutadans que llancen mobles i estris per sobre del mur, sumat a, segons els afectats, la inoperància de l'Ajuntament -que per ara només ha aplicat unes tasques de mediació totalment ineficaces-, manté el veïnat en alerta davant la por que es torni a repetir una tragèdia similar que ja va deixar famílies sense llar a la zona.
El record d'un foc latent que va destruir un immoble
El temor de la comunitat no és infundat, sinó que respon a les cicatrius encara visibles del sinistre d'aquest hivern. El passat 8 de febrer, un incendi va destruir per complet l'immoble del número 27 del carrer Santa Llúcia, obligant a la seva demolició posterior. Tot i que els informes oficials no van determinar amb exactitud la causa inicial del foc, la gran acumulació de brossa i deixalles que hi havia a la part posterior d'aquell edifici, justament a la travessia dels Drets, va actuar com a combustible perfecte.
Aquella biomassa va treballar des del silenci, alimentant una brasa en somort que va dificultar enormement les tasques d'extinció. Els Bombers van haver de treballar durant hores per poder controlar unes flames que, a més, van colpejar greument els dos edificis adjacents. De fet, la gravetat d'aquell incident encara perdura avui en dia: els residents d'un d'aquests blocs veïns no han rebut l'autorització per poder tornar a les seves cases de manera segura.
Incivisme veïnal a pocs metres dels contenidors
La problemàtica actual es focalitza en un recinte totalment tancat i privat on, a causa de la falta de civisme, s'hi va generant una nova muntanya de residus a l'aire lliure. Alguns residents de l'entorn, en comptes de desplaçar-se uns metres més enllà fins a la plaça de la Immaculada, on estan instal·lats els contenidors de recollida selectiva corresponents, opten de manera reiterada per desfer-se dels seus mobles vells, bosses i andròmines llançant-los directament per sobre de la paret del solar.
Davant d'aquest escenari de risc sanitari i d'incendi, els afectats s'han adreçat a l'Ajuntament de Manresa per exigir una neteja subsidiària de l'espai o l'enderroc de la paret de la parcel·la. La resposta municipal, però, ha estat durament criticada pel veïnat, ja que fins al moment el consistori s'ha limitat a fer tasques d'arbitratge i mediació social que no han obtingut cap mena de resultat pràctic, mentre que el volum de brossa continua creixent dia rere dia en ple centre històric.