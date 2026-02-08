Rescat pels balcons a Manresa: setze persones evacuades en un incendi molt virulent al carrer Santa Llúcia

Un incendi molt virulent declarat aquest diumenge al matí al carrer Santa Llúcia de Manresa ha obligat els Bombers a rescatar pels balcons setze persones, entre elles menors, que havien quedat atrapades als seus habitatges. El foc, que s'ha originat als baixos d'un edifici, ha fet impracticable l'escala i s'ha propagat fins al tercer pis. A 2/4 de 12 del migdia l'incendi ha quedat estabilitzat, tot i que encara no estava extingit.
Un rescat d'urgència davant la impossibilitat de sortir per l'escala
Els Bombers han protagonitzat aquest diumenge un delicat rescat pels balcons d'un edifici del carrer Santa Llúcia, al Barri Antic de Manresa, després que un incendi bloquegés completament l'única via d'evacuació. Fins a setze persones han hagut de ser evacuades amb el camió escala, ja que l'escala comunitària havia quedat totalment impracticable a causa del foc i del fum.
Entre les persones rescatades hi havia famílies senceres i menors d'edat, alguns dels quals visiblement afectats pel fum i l'angoixa del moment. Les imatges del rescat, amb els veïns baixant un a un pels balcons, tacats de sutge, han impactat les nombroses persones que s'havien aplegat als voltants.
Un incendi molt virulent als baixos
Segons la informació facilitada pels Bombers, l'avís de l'incendi s'ha rebut a les 10 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el foc s'ha iniciat als baixos de l'edifici, on hi havia un vehicle estacionat i una gran acumulació de trastos i materials diversos. La presència d'aquests elements ha fet que l'incendi agafés una gran virulència en pocs minuts.
Les flames i el fum dens s'han enfilat ràpidament per l'escala, impedint qualsevol evacuació a peu dels veïns dels pisos superiors. El foc no només ha afectat els baixos, sinó que ha arribat també al segon i al tercer pis de l'immoble. Al primer pis, segons han indicat els Bombers, s'ha produït un petit col·lapse, fet que ha incrementat la complexitat de la intervenció.
Desplegament massiu d'emergències
La Policia Local de Manresa ha estat el primer cos a arribar al lloc dels fets i ha acordonat immediatament la zona, tallant el trànsit i allunyant vianants i curiosos per garantir la seguretat. Posteriorment, l'arribada de vehicles d'emergència ha estat constant.
En total, s'han mobilitzat cinc camions i vehicles de suport dels Bombers, inclòs un camió escala imprescindible per al rescat, tres ambulàncies i un vehicle de suport del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com diverses patrulles policials. A més de les setze persones evacuades amb escala, també s'han rescatat un gos i un gat que es trobaven a l'interior de l'edifici.
El fum afecta edificis veïns
L'incendi no només ha afectat el número 27 del carrer Santa Llúcia. El fum intens també ha arribat a l'immoble del número 25 del mateix carrer, que ha hagut de ser evacuat de manera preventiva. En aquest cas, tres persones han pogut sortir a peu, sense necessitat de ser rescatades pels Bombers.
Paral·lelament, en un pati posterior de l'edifici afectat s'han començat a socarrimar en somort -sense flama visible- muntanyes de brossa i altres materials acumulats, fet que ha generat una important columna de fum que ha arribat fins al carrer dels Arcs de Santa Llúcia.
Incendi estabilitzat, però encara no extingit
Un cop evacuades totes les persones, els Bombers han pogut accedir a l'edifici tant pels baixos com pel terrat per atacar el foc des de diferents punts i evitar que es propagués a immobles adjacents. Cap a 2/4 de 12 del migdia, l'incendi ha quedat estabilitzat, tot i que a aquella hora encara no estava completament extingit.
Malgrat la gravetat de l'incident, no s'han hagut de lamentar ferits greus. Diverses persones han estat ateses pel SEM per inhalació de fum i per l'ensurt, però sense conseqüències de gravetat. Les causes de l'incendi continuen sota investigació, mentre es valorarà l'estat de l'edifici i les afectacions materials provocades pel foc.