Els desallotjats d'un dels blocs afectats per l'incendi al carrer Santa Llúcia poden tornar a casa

Les obres d'enderroc de l'edifici situat al carrer Santa Llúcia 27 de Manresa han permès als tècnics municipals fer una nova inspecció a l'edifici adjacent, al número 29, que ha conclòs que no existeix risc estructural en aquest bloc. Per això, l'Ajuntament de Manresa ha informat els inquilins d'aquest immoble que a partir de divendres podran tornar a casa.
Un incendi molt virulent
El passat diumenge 8 de febrer es va declarar un virulent incendi als baixos del carrer Santa Llúcia, 27, de Manresa que va pujar ràpidament i va afectar els tres pisos i el terrat de l'edifici. Els seus residents van haver de ser rescatats pels balcons amb un camió escala dels Bombers. En paral·lel, també van ser desallotjades les persones que vivien en els dos edificis adjacents, als números 25 i 29, com a mesura de prevenció.
Durant les mateixes tasques de control i extinció de l'edifici principal, un bomber va quedar atrapat als pisos superiors de l'edifici del número 25 després que una biga va cedir i va afectar la pared mitgera, que va col·lapsar deixant un forat de quatre metres.
Davant la impossibilitat de determinar possibles afectacions en els blocs dels números 25 i 29, i davant la confirmació que s'hauria d'enderrocar l'edifici incendiat del número 27, l'Ajuntament va reallotjar 36 dels 43 veïns afectats dels tres edificis a l'Alberg del Carme. Els altres 7 van buscar alternatives habitacionals amb familiars i amics.
Enderroc i espera
Des de llavors, i gairebé de seguida, van començar les tasques d'enderroc de l'edifici incendiat, unes tasques que no han estat ràpides perquè s'han hagut de portar a terme gairebé de forma manual. Divuit dies després de l'incendi, i amb l'enderroc molt avançat, els tècnics municipals han tornat a inspeccionar l'edifici del número 29 i han determinat que no hi ha cap risc per permetre que els seus inquilins hi tornin a fer vida.
Els veïns del número 25 hauran d'esperar a que l'enderroc estigui més avançat.