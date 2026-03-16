Un conductor begut encasta el cotxe contra un mur i dos vehicles a Sant Fruitós

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha intervingut aquesta matinada de dilluns en un accident de trànsit a Sant Fruitós de Bages després que el conductor d'un vehicle perdés el control mentre circulava pel carrer Montserrat. El cotxe ha col·lidit contra dos turismes estacionats i ha acabat impactant contra un mur. El conductor quadruplicava la taxa d'alcohol permesa.
Col·lisió amb dos vehicles i un mur
Segons les primeres informacions, el conductor circulava pel carrer Montserrat quan, per causes que encara s'estan investigant, ha perdut el control del vehicle. El turisme ha topat primer contra dos cotxes que estaven estacionats a la via i posteriorment ha impactat contra un mur que ha quedat parcialment ensorrat a conseqüència del xoc.
Els serveis policials s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre la incidència i gestionar la situació.
Positiu en la prova d'alcoholèmia
El conductor ha estat sotmès a les proves d'alcoholèmia, amb un resultat positiu penal de 0,71 mil·ligrams per litre d'aire expirat, quatre vegades la taxa d'alcohol permesa.
Posteriorment, l'home ha estat traslladat en ambulància a un centre hospitalari perquè se li realitzés una valoració mèdica.
Investigació oberta
La Policia Local ha iniciat les diligències corresponents i manté oberta la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies exactes en què s'ha produït l'accident.