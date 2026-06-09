Tres detinguts en una baralla amb arma blanca entre dues famílies al carrer del Bruc

Una violenta disputa entre dues famílies s'ha saldat aquest dimarts al migdia amb tres persones detingudes al carrer del Bruc de Manresa, a l'altura de l'escola Renaixença. Els Mossos d'Esquadra, que han comptat amb el suport de la Guàrdia Urbana, han rebut l'avís al voltant de 2/4 de 3 del migdia, per una baralla entre dues famílies. Segons fonts policials, els participants s'haurien amenaçat mútuament utilitzant armes blanques i objectes contundents com pals. La ràpida intervenció dels agents ha permès separar les parts i arrestar dos joves de 21 i 23 anys -acusats d'amenaces, atemptat a l'autoritat i danys a un cotxe patrulla- i una dona de 51 anys, també per amenaces.
Armes blanques, pals i aldarulls a l'hora de la sortida escolar
Diversos membres de tots dos nuclis familiars s'han embrancat en una discussió verbal que ràpidament ha pujat de to fins a arribar gairebé a les mans, mentre que altres familiars intentaven separar-los. En ple carrer, s'han exhibit ganivets i pals amb una actitud clarament hostil i violenta entre els dos bàndols.
Dins de la mateixa disputa hi havia implicades més persones de l'entorn de les dues famílies, tot i que, segons els Mossos, han intervingut amb una actitud pacífica per intentar mitjançar i separar els agressors abans que la situació derivés en una tragèdia major.
Enfrontament amb la policia i danys a un vehicle patrulla
A causa de la gravetat de l'avís, fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions policials dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Manresa. En el moment de la intervenció per restablir l'ordre públic, els agents han topat amb resistència per part dels dos joves implicats d'una de les faccions familiars. Finalment, s'ha saldat amb la detenció de dos homes, de 23 i 21 anys, per un delicte d'amenaces i un d'atemptat contra els agents de l'autoritat. A un d'ells també se li imputen danys materials, ja que ha colpejat amb violència el vehicle policial fins a causar-li destrosses.
Per l'altra banda del conflicte, la policia catalana ha detingut una dona de 51 anys, acusada igualment d'un delicte d'amenaces. La policia manté oberta la investigació per acabar d'esclarir l'origen de la disputa. Els tres arrestats passaran a disposició judicial en les pròximes hores.