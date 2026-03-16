Sant Fruitós reivindicarà la figura de Coloma Medina amb una exposició a la Biblioteca

Sant Fruitós de Bages inaugurarà el proper 19 de març l'exposició Coloma Medina: una artista per descobrir, una mostra dedicada a recuperar i posar en valor l'obra d'aquesta artista plàstica vinculada al Bages. La proposta, que es podrà visitar a la Biblioteca municipal fins a l'11 d'abril, vol donar visibilitat al seu llegat i reivindicar la seva aportació dins el panorama pictòric.
Un homenatge a una artista vinculada al territori
L'exposició està dedicada a la figura de Coloma Medina Jorba (1933-1990), una creadora que va desenvolupar una trajectòria artística marcada per la sensibilitat, la força expressiva i una mirada personal sobre el seu entorn.
La mostra es planteja com una oportunitat per redescobrir la seva obra i apropar-la al públic actual, alhora que posa en relleu el paper d'aquesta artista dins l'àmbit cultural del territori. A través de les pintures exposades, els visitants podran conèixer millor l'univers creatiu de Medina i el seu estil pictòric.
Inauguració amb el comissari de la mostra
L'acte inaugural tindrà lloc el 19 de març a 2/4 de 7 de la tarda i comptarà amb la participació del comissari de l'exposició, Ovidi Cobacho, que oferirà una contextualització sobre la trajectòria i la importància artística de Coloma Medina.
Una activitat dins els actes del 8-M
La mostra es podrà visitar a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages fins a l'11 d'abril dins l'horari habitual de l'equipament.
Aquesta iniciativa forma part de la programació d'activitats que el municipi ha organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, amb l'objectiu de donar visibilitat a la trajectòria i el talent de dones que han contribuït a la cultura i la societat.