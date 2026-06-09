S'enfronta a més de tres anys de presó per petonejar i magrejar una jove amb síndrome de Down

La Fiscalia sol·licita una pena de tres anys i nou mesos de presó per a un home acusat d'un delicte d'agressió sexual contra una jove amb síndrome de Down. L'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic se centra en uns fets ocorreguts la tarda del 5 d'abril de 2024 a la localitat del Pont de Vilomara i Rocafort, on l'home hauria aprofitat la seva situació de superioritat davant la discapacitat intel·lectual de la víctima. La causa es jutjarà el proper 17 de juny a l'Audiència Provincial de Barcelona, en una vista on el fiscal també reclamarà una ordre d'allunyament de 500 metres i una indemnització econòmica pels danys morals derivats d'una agressió que va trencar per complet les rutines diàries de la noia.
Una agressió aprofitant la vulnerabilitat de la víctima
Segons recull el relat de l'acusació, l'investigat i la jove van coincidir durant un trajecte en autobús de línia regular que connecta Sant Vicenç de Castellet amb el Pont de Vilomara. Al llarg del viatge, l'home va entaular una conversa amistosa amb la noia i, un cop van arribar al destí final, la va acompanyar a berenar en un establiment comercial situat a la plaça de la vila.
Va ser en aquest entorn on l'acusat, valent-se de la vulnerabilitat associada al grau de discapacitat de la víctima, va començar a petonejar-la i magrejar-la sense el seu consentiment en diversos espais de la via pública i comerços del municipi. Aquesta situació d'assetjament va provocar que la noia es quedés totalment paralitzada en plena cantonada fins que va poder refugiar-se en veure una persona coneguda.
Penes de presó i mesures de llibertat vigilada
Per a la Fiscalia, aquests fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual en grau d'autoria directa. A més de la pena de presó de tres anys i nou mesos, es demana la inhabilitació de l'acusat per a qualsevol professió, ofici o activitat que comporti un contacte regular amb menors d'edat per un període de vuit anys superior a la condemna. El ministeri públic també sol·licita l'aplicació d'un règim de llibertat vigilada de set anys un cop surti del centre penitenciari.
En l'àmbit de la responsabilitat civil, l'acusat haurà d'afrontar una indemnització de 4.500 euros destinada a la víctima pel dany moral patit. L'informe fiscal posa en relleu que l'agressió li va provocar un estat d'intranquil·litat, por i pertorbació constant, generant-li una forta inseguretat a l'hora de reprendre amb normalitat els seus desplaçaments habituals.