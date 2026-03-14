Judici a un veí de Sant Fruitós, acusat de 18 anys de maltractaments a la parella i una agressió sexual

La secció 20 de la Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dilluns, 16 de març, un veí de Sant Fruitós de Bages acusat de maltractament habitual i agressió sexual contra la seva parella. Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, els fets s'haurien produït durant anys dins l'àmbit familiar i haurien generat un clima continuat de por i dominació.
Un clima de control i amenaces durant anys
Segons l'acusació, l'home mantenia una relació de parella amb la víctima des de l'any 2000 i convivien en un domicili de Sant Fruitós de Bages, on també residien els fills de la dona. De la relació en va néixer una filla l'any 2006.
Fiscalia sosté que, des del 2002 fins al desembre de 2020, l'acusat hauria mantingut un comportament despòtic i de control sobre la dona i els seus fills, amb la voluntat de generar por dins la unitat familiar. Segons el relat de l'acusació, li deia reiteradament que ell era qui manava a casa i que la dona havia d'obeir-lo, a més d'insultar-la amb expressions degradants.
El ministeri fiscal també assegura que en diverses ocasions l'hauria agredit físicament amb empentes, puntades de peu o bufetades -en un cas davant de la seva filla menor- i que controlava els seus moviments, arribant a seguir-la amb el cotxe. També li hauria proferit amenaces greus contra ella i els seus fills.
Una agressió sexual el desembre del 2020
L'escrit d'acusació situa l'episodi més greu el 19 de desembre de 2020, cap a la una del migdia, al domicili familiar. Segons Fiscalia, l'acusat havia consumit alcohol i substàncies estupefaents en excés. Quan la parella va arribar a casa, després d'una discussió, l'home la va llançar al llit i s'hauria tirat a sobre seu, colpejant-la i mossegant-li els pits. Segons l'acusació, la dona es va despullar per la por que li generava la situació.
Durant l'agressió, l'acusat l'hauria obligat a mantenir relacions sexuals amb ell contra la seva voluntat mentre ella li demanava que parés.
A conseqüència dels fets, la víctima va patir diverses lesions, com hematomes al rostre, al cap i als pits, erosions a l'esquena i dolor a la mà, que van requerir assistència mèdica.
Les penes que demana Fiscalia
Els fets estan qualificats per Fiscalia com un delicte de maltractament habitual i un delicte d'agressió sexual. Per aquests delictes, el ministeri fiscal sol·licita una pena total de cinc anys de presó: 12 mesos de presó pel delicte de maltractament habitual i 4 anys de presó pel delicte d'agressió sexual.
També demana diverses penes accessòries, com la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima, la privació del dret a tenir armes durant tres anys i mig i una mesura de llibertat vigilada posterior a la condemna. A més, sol·licita la inhabilitació per exercir activitats amb menors durant un període superior en vuit anys a la pena de presó que finalment s'imposi.
Atenuants i situació del procediment
En l'escrit d'acusació, Fiscalia aprecia l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes, ja que la causa va estar paralitzada entre novembre del 2021 i desembre del 2024 per motius no atribuïbles a l'acusat. També considera l'atenuant d'embriaguesa en relació amb l'agressió sexual.
La víctima, segons el document, ha renunciat a les accions penals i civils i ha perdonat l'acusat, tot i que aquest fet no impedeix la celebració del judici.