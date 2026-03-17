Els docents tancats a Manresa denuncien que la direcció d'Educació no assumeix compromisos

Manresa manté el pols entre la comunitat educativa i l'administració després que els docents tancats als serveis territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central hagin decidit continuar l'ocupació durant la nit. La decisió arriba després d'una reunió amb la direcció territorial que no ha comportat compromisos concrets per atendre les reivindicacions del sector.
Una negociació sense acord
Segons han explicat fonts de la tancada, durant la tarda s'ha mantingut una reunió amb la cap dels serveis territorials d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez. En aquesta trobada, mestres i famílies han exposat de primera mà la situació que viuen els centres educatius, descrivint un escenari que consideren d'"emergència educativa".
Els participants han traslladat les dificultats del dia a dia a les aules, amb manca de recursos, excés de ràtios i una càrrega de treball que qualifiquen d'insostenible. Tot i això, lamenten que la direcció territorial no hagi assumit cap compromís clar per donar resposta a aquestes demandes.
Sense compromís per reobrir negociacions
Un dels punts clau que plantejava la comunitat educativa era la necessitat d'un posicionament explícit per part de l'administració que reconegués la necessitat de continuar el diàleg i reobrir les negociacions en matèria educativa. Segons els docents, aquest compromís no s'ha produït. Tot i que inicialment semblava possible arribar a algun acord, finalment la reunió s'ha tancat sense cap avenç.
Aquesta manca de resposta ha estat interpretada pels participants com una mostra de la distància entre l'administració i la realitat dels centres educatius.
Una reunió amb el Govern, insuficient
Durant la trobada sí que s'ha aconseguit forçar una reunió amb el secretari de Millora de la Política Educativa, Ignasi Giménez. Tot i això, els docents consideren que aquesta proposta és insuficient. Les delegades sindicals i l'assemblea han defensat que qualsevol reunió hauria de formar part d'un procés de negociació més ampli i no limitar-se a l'àmbit territorial. En aquest sentit, insisteixen que cal abordar el conflicte a escala de país i amb voluntat real de canvi.
La tancada continua
Davant la manca de compromisos concrets, els docents han decidit mantenir la tancada i passar la nit a l'interior dels serveis territorials de Manresa. L'acció s'allargarà fins a l'endemà dimecres al matí, coincidint amb la jornada de vaga convocada a la Catalunya Central.
A primera hora, els participants tenen previst sumar-se a les mobilitzacions programades, que inclouen concentracions davant de la mateixa seu i altres accions al territori.
La tancada s'inscriu en una setmana de protestes impulsades per diversos sindicats que rebutgen l'acord amb CCOO i UGT i reclamen millores estructurals per al sistema educatiu públic.
Pressió creixent en la vigília de la vaga
El conflicte entre la comunitat educativa i l'administració arriba així a un moment de màxima tensió. Les accions dutes a terme a Manresa evidencien la determinació del col·lectiu docent de mantenir la mobilització fins aconseguir respostes. Els sindicats insisteixen que les reivindicacions no són només laborals, sinó que busquen garantir una educació pública de qualitat i amb recursos suficients.
Vetlla simbòlica amb ciris grocs
En paral·lel a la tancada, desenes de persones s'han concentrat davant l'edifici amb ciris grocs en una vetlla simbòlica que van definir com un "rèquiem per l'educació". L'acte, amb presència de docents, famílies i alumnes, ha servit per mostrar suport als mestres tancats i denunciar un acord amb el Departament i els sindicats majoritaris que consideren insuficient i "nascut mort".