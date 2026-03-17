Rèquiem a Manresa per la «mort prematura» del pacte entre CCOO, UGT i Educació

Manresa ha viscut aquest dimarts al vespre una acció de protesta carregada de simbolisme davant dels serveis territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central. Mentre que un grup de mestres es manté tancat a l'interior de l'edifici, a l'exterior desenes de docents, famílies, alumnes i personal educatiu han participat en una vetlla amb ciris grocs, que han definit com un "rèquiem per l'educació".
Una protesta simbòlica en paral·lel a la tancada
L'acció s'ha desenvolupat simultàniament a la tancada iniciada hores abans per un grup de mestres del Bages, que han ocupat la seu d'Educació amb la voluntat de passar-hi la nit fins a la jornada de vaga convocada per aquest dimecres a la Catalunya Central.
A fora, els participants han encès ciris grocs i han entonat càntics en un ambient de silenci i recolliment, amb l'objectiu de visibilitzar el malestar del sector educatiu i donar suport als docents que es troben a l'interior de l'edifici.
Segons els organitzadors, la vetlla volia transmetre la idea que el sistema educatiu es troba en una situació crítica, fins al punt que han optat per representar simbòlicament un funeral.
Rebuig a l'acord amb sindicats majoritaris
Un dels principals motius de la protesta és el rebuig a l'acord recent entre el Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT. Els participants en la vetlla han denunciat que es tracta d'un pacte "insuficient" i allunyat de les necessitats reals dels centres educatius. En aquest sentit, han assegurat que l'acord "ja va néixer mort", una expressió que s'ha repetit durant l'acte.
Aquest posicionament coincideix amb el dels sindicats convocants de la setmana de mobilitzacions, que han expressat un "rebuig frontal" al contingut de l'acord i han criticat que no resol problemes estructurals del sistema.
Una setmana de mobilitzacions creixents
La vetlla d'aquest dimarts forma part d'una setmana d'accions al territori que tenen com a punt culminant a la Catalunya Central la jornada de vaga d'aquest dimecres 18 de març. A primera hora del matí, els docents estan convocats de nou davant dels serveis territorials de Manresa, en una jornada que també inclourà mobilitzacions a Berga i una marxa lenta de vehicles des de Vic fins a la capital del Bages.
Les protestes continuaran al migdia amb una concentració unitària a la zona del Congost, que vol reunir participants de diferents comarques de la Catalunya Central.
Suport de la comunitat educativa
Un dels aspectes destacats de la vetlla ha estat la participació de diferents sectors de la comunitat educativa. A banda dels docents, també s'hi han sumat famílies i alumnes, que han volgut mostrar el seu suport a les reivindicacions del sector. Els organitzadors han subratllat que la mobilització va més enllà de les condicions laborals del professorat i que té com a objectiu defensar una educació pública de qualitat.
Pressió creixent sobre l'administració
Amb accions com la tancada i la vetlla simbòlica, el sector educatiu intensifica la pressió sobre l'administració. La combinació de protestes sostingudes i accions de fort component simbòlic evidencia el grau de malestar existent i la voluntat dels docents de mantenir la mobilització fins aconseguir canvis significatius.