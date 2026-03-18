Els mestres tallen la C-55 a Manresa en l'inici de la jornada de vaga a la Catalunya Central

La protesta del sector educatiu a la Catalunya Central ha fet un nou pas aquest dimecres al matí amb una marxa de docents pels carrers de Manresa, coincidint amb l'inici de la jornada de vaga. Després de passar la nit als serveis territorials del Departament d'Educació, els mestres han sortit de l'edifici a primera hora, carregant matalassos i reorganitzant-se per participar en les mobilitzacions previstes.
Tall de la C-55 i marxa reivindicativa
A partir de les 7 del matí, la concentració a la carretera de Vic ha anat creixent progressivament amb l'arribada de més docents, fins a reunir prop de dos-cents manifestants. Amb pancartes, consignes i una escenificació simbòlica -una camilla que representava una educació "a cures intensives"-, els participants han iniciat una marxa reivindicativa pels carrers de la ciutat.
El recorregut ha avançat per la Pujada Roja fins a la rotonda de l'Uniplant, des d'on els manifestants han tallat la C-55 en tots dos sentits. Aquesta acció ha provocat afectacions importants en el trànsit, especialment als carrers adjacents, on s'han registrat retencions i alguns vehicles han quedat momentàniament bloquejats.
Tot i la presència de la Policia Local de Manresa i dels Mossos d'Esquadra, que han intentat regular la circulació, no s'han pogut evitar completament les incidències derivades de la mobilització.
Una jornada de mobilització continuada
La marxa, però, no s'atura aquí. Els docents tenen previst continuar el recorregut per la mateixa C-55 en direcció a l'estació de Renfe, abans de fer piquets informatius en diversos centres educatius del municipi. A les 10 del matí, la protesta s'enllaçarà amb una altra mobilització social, amb la participació dels mestres en el suport a la resistència d'un desnonament al Bloc 9 de la PAHC Bages.
La primera etapa de la marxa culminarà a 2/4 d'1 del migdia a la zona del Congost, on està prevista una concentració unitària que reunirà mestres de diferents comarques de la Catalunya Central. Aquest punt de trobada serà l'inici d'una segona marxa, més multitudinària, que tornarà a entrar a la ciutat per mantenir la tensió de la vaga.
Amb aquesta nova acció, el sector educatiu dona continuïtat a la tancada i a la vetlla simbòlica amb ciris grocs de la nit anterior, intensificant un cicle de mobilitzacions que reflecteix el malestar creixent i la voluntat de mantenir la protesta fins aconseguir canvis en el sistema educatiu públic. Els mestres es van reunir dimarts al matí amb la directora dels serveis territorials, Saray Gómez, sense aconseguir compromissos .