Manresa reallotja 43 veïns a l'Alberg del Carme pel col·lapse parcial de l'edifici del carrer Santa Llúcia

L'Ajuntament de Manresa ha reallotjat a l'Alberg del Carme 43 persones afectades per l'incendi declarat aquest diumenge al matí als baixos del número 27 del carrer Santa Llúcia. El foc ha provocat el col·lapse parcial de l'edifici i ha obligat a desallotjar també, de manera preventiva, els immobles adjacents. Els Bombers continuen treballant a la zona i aquest dilluns es reprendran les inspeccions estructurals.
Incendi amb afectació estructural greu
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi que s'ha originat aquest diumenge al matí als baixos del número 27 del carrer Santa Llúcia i que ha acabat afectant tot l'edifici. Davant la gravetat de la situació, s'ha activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), que ha avaluat els danys estructurals conjuntament amb l'arquitecte municipal. Com a resultat d'aquesta inspecció, s'ha confirmat el col·lapse parcial de l'immoble.
L'Ajuntament de Manresa ha activat també els serveis municipals de Serveis Socials, Protecció Civil i la Policia Local per coordinar l'atenció als veïns afectats i garantir la seguretat a l'entorn de l'edifici.
Desallotjament preventiu i reallotjament
Com a mesura de seguretat, s'ha ordenat el desallotjament de tots els veïns del número 27 del carrer Santa Llúcia. A més, de manera preventiva, també s'ha evacuat els residents dels edificis contigus, situats als números 25 i 29. En total, l'incident ha afectat 43 persones.
Les persones desallotjades han estat traslladades inicialment a l'Ajuntament de Manresa, ubicat a pocs metres del lloc dels fets, on han pogut ser ateses i se'ls ha facilitat el dinar. Posteriorment, s'ha gestionat el seu reallotjament provisional a l'Alberg del Carme, on passaran la nit. Els treballs per acabar d'examinar l'estat estructural dels edificis veïns continuaran aquest dilluns.
Atenció sanitària i seguiment institucional
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 20 persones com a conseqüència de l'incendi. D'aquestes, 18 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que dues han estat traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu en estat menys greu.
Al llarg de la jornada, s'han desplaçat fins al carrer Santa Llúcia l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, i la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, que han seguit de prop l'evolució de l'incendi i les tasques d'atenció als veïns afectats.