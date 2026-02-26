Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Balsareny

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra investiga la mort violenta d'un home, de 51 anys, aquest dimecres a la nit, a Balsareny. La víctima ha estat trobada amb signes evidents de violència a l'interior d'un habitatge de l'antiga colònia minera de Vilafruns.
Al voltant de 3/4 de 9 del vespre, els Mossos d'Esquadra van ser requerits pels Vigilants Municipals de Balsareny adreçar-se a un domicili del municipi, on van havien localitzat el cos sense vida. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ja es trobava al lloc dels fets, en va confirmar la mort.
La casa on s'ha trobat el cos és l'última de la colònia en sentit sud. Els agents de la DIC es troben al seu interior fent inspecció ocular mentre que, a fora, dos agents custodien l'entrada. Altres agents de paisà pregunten als veïns
La DIC ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. La causa està sota secret d'investigació.
Fill de miner: "Va néixer a la colònia"
La víctima era Jordi Lozano, fill de miner de Vilafruns. "Era d'aquí de tota la vida. De fet, va néixer a la colònia", explica una veïna. Quan el seu pare va morir, es va quedar a la casa amb la seva mare fins que ella es va tornar a casar i va marxar a viure fora: "entre Sallent i Andalusia, que és d'on és originària".
Segons els veïns, la víctima va tenir una "joventut complicada", però ara feia molts anys que era un veí més i que "no causava cap tipus de problema". Actualment vivia sol, però tenia una "relació intermitent" amb una dona.
Tot i que l'entorn de la colònia és molt tranquil, aquesta passada nit de dimecres ningú no va sentir cap fresa. "Ho vam saber quan van començar a arribar cotxes de la policia", afirmen. Segons sembla, va ser un amic de la víctima qui es va trobar el cos i va avisar a emergències.
Una tranquil·la vida a la colònia
La colònia minera de Vilafruns és a tocar de les instal·lacions que ICL té a Balsareny. Actualment té 22 veïns que són o miners jubilats o vídues i familiars de miners que van treballar a l'explotació extractiva del municipi.
La colònia està formada per cases àmplies d'una sola planta, a quatre vents, amb suficient espai per tenir-hi jardí o hort.