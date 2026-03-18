Milers de mestres de la Catalunya Central s'han manifestat aquest dimecres a Manresa en el marc de la tercera jornada de vaga del sector educatiu. La mobilització, convocada pels sindicats USTEC-STEs, CGT, Intersindical i Professors de Secundària (ASPEPC-SPSC), ha aplegat 5.000 persones segons els organitzadors i més d'un miler segons la Policia Local. La jornada ha estat marcada per les reivindicacions laborals, el rebuig frontal a l'acord entre el Departament d'Educació i CCOO i UGT, i diverses accions de protesta al llarg del recorregut.
Una mobilització massiva en el tercer dia de vaga
La jornada d'aquest dimecres ha estat la tercera de les mobilitzacions convocades a tot Catalunya pel personal docent en protesta per les seves condicions laborals i per l'acord signat recentment entre el Departament d'Educació i alguns sindicats.
Sota el lema Ja n'hi ha prou, millores laborals ja! Més salaris, més recursos i menys ràtios i burocràcia, la manifestació ha començat amb accions de protesta a la xarxa viària, incloent-hi talls a la C-55 i una marxa lenta de vehicles procedents d'Osona. Aquest inici ha servit per visibilitzar el conflicte més enllà del centre urbà i ha generat les primeres retencions del matí. La manifestació manresana del matí també ha confluït amb una concentració de la PAHC contra un desnonament al Bloc 9.
La marxa del migdia ha recorregut els carrers de la ciutat des de la zona del Congost fins als serveis territorials d'Educació, en un trajecte que s'ha allargat aproximadament una hora i mitja i que ha estat acompanyat de consignes reivindicatives i un ambient combatiu.
Crits contra el Departament i el pacte amb sindicats
Durant el recorregut, els manifestants han expressat el seu malestar amb crits dirigits tant al Departament com als sindicats signants de l'acord. Entre les consignes més repetides s'han sentit "Niubó escolta, s'acosta una revolta" i "Niubó, dimissió", en referència a la consellera d'Educació. També hi ha hagut crítiques dirigides a altres responsables polítics, amb consignes com "Dalmau gripau tindràs un bon sarau", en un to que reflectia la tensió acumulada en el conflicte.
Un dels principals punts de la protesta ha estat el rebuig al que els sindicats convocants han qualificat reiteradament com a "pacte de la vergonya" entre el Departament i CCOO i UGT. Els manifestants consideren que aquest acord no recull les demandes majoritàries del sector i que s'ha tancat sense el consens necessari.
Accions simbòliques i moments de tensió
La manifestació ha inclòs diverses accions simbòliques i episodis de tensió. En arribar davant la seu del PSC, a la carretera de Cardona, els participants han omplert la façana amb papers grocs i adhesius, al crit de "botiflers". Posteriorment, davant l'edifici on hi ha les seus de CCOO i UGT, al Passeig, s'han llançat ous i s'han fet pintades, incloent-hi el dibuix d'una rata de grans dimensions, mentre se sentien crits de "traïdors" i "rates venudes".
El recorregut ha culminat davant dels serveis territorials d'Educació, on també s'han enganxat adhesius i s'han llançat ous a la façana de l'edifici, que es trobava tancat. En aquest punt, alguns manifestants han escenificat una acció simbòlica amb un llit d'hospital cobert amb paper de plata, representant la "mala salut" de l'educació pública.
Finalment, els participants s'han assegut davant l'edifici en una acció de protesta, mantenint els crits de "dimissió" i reclamant una resposta del Departament.
Seguiment de la vaga i valoració dels sindicats
Els sindicats convocants han qualificat la jornada d'"èxit" i han destacat el que consideren una alta participació. Segons dades facilitades per USTEC-STEs, el seguiment de la vaga a les zones de la Catalunya Central, Ponent i l'Alt Pirineu hauria estat d'un 65%.
La portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, ha denunciat l'existència de "serveis mínims abusius", especialment en escoles rurals, on -segons ha explicat- s'han aplicat criteris similars als de centres urbans, dificultant el dret a vaga.
Segura també ha criticat el que considera un "xantatge" per part del Departament, amb reunions amb equips directius durant els dies previs a la vaga, i ha fet una crida a mantenir les mobilitzacions fins divendres, quan està prevista una nova protesta a Barcelona que els sindicats volen que sigui "històrica".
Reclam de noves negociacions
Des del sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPSC) han reclamat que es reobrin les negociacions amb la resta de sindicats, als quals consideren majoritaris dins el sector. El seu secretari d'acció sindical, Ramiro Gil, ha qualificat l'acord actual de "menyspreu" cap al col·lectiu docent i ha apuntat que la retirada dels pressupostos per part del PSC és, al seu parer, un indici que el Govern haurà de reconsiderar la seva posició.
Per la seva banda, Laura Gener, secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, ha afirmat que les mobilitzacions van en augment i que el Govern "no té més remei" que tornar a la taula de negociació per abordar el que ha qualificat d'"urgència educativa".
En la mateixa línia, Laura Fonts, portaveu de la Intersindical, ha animat el col·lectiu a "seguir escalant el conflicte" fins aconseguir canvis reals en les polítiques educatives.
Veus del professorat: precarització i manca de recursos
Entre els participants a la manifestació hi havia docents de diferents punts del territori que han expressat el seu malestar per les condicions laborals. Dafne Martínez, professora de secundària d'Osona, ha assegurat que el col·lectiu se sent "venut" per l'acord signat i ha defensat que no deixaran de mobilitzar-se fins aconseguir millores salarials, reducció de ràtios i més recursos.
En la mateixa línia, Pau González, docent d'un institut de Santpedor, ha denunciat una "precarització" creixent en els darrers anys. Ha posat com a exemple classes amb 28 alumnes, un percentatge elevat dels quals amb necessitats educatives especials, sense els recursos necessaris per atendre'ls adequadament.
Segons el seu testimoni, aquesta situació genera frustració entre el professorat i dificulta oferir una educació de qualitat.
Les escoles bressol reclamen ser incloses
La jornada de vaga també ha comptat amb la participació de treballadores d'escoles bressol, que reclamen ser incloses en les negociacions de millores laborals. Noe Aguilar, treballadora d'una escola bressol de Santpedor, ha denunciat que aquest col·lectiu pateix condicions més precàries, amb horaris diferents i menys vacances, i ha reivindicat el seu paper dins el sistema educatiu.
En la mateixa línia, Mercè Moreno ha posat l'accent en la necessitat de reduir ràtios i incorporar més recursos, especialment per atendre infants amb necessitats especials.
Una jornada que combina protesta i simbolisme
Paral·lelament a la manifestació, altres accions de protesta s'han desenvolupat al llarg del dia, com la tancada de docents als serveis territorials per fer-hi nit i actes simbòlics com una vetlla amb ciris grocs que s'ha interpretat com un "rèquiem per l'educació".
Aquest conjunt d'accions reflecteix un clima de malestar sostingut dins el sector educatiu, que combina reivindicacions laborals amb una crítica més àmplia al model educatiu actual.
Mobilitzacions que continuaran
Els sindicats han anunciat que les mobilitzacions continuaran fins divendres, amb una manifestació prevista a Barcelona que esperen que tingui un seguiment massiu. El conflicte entre el Departament d'Educació i una part molt significativa del professorat continua obert, amb posicions allunyades i sense una solució immediata a la vista.