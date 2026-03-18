La marxa de docents conflueix amb la lluita per l'habitatge en un desnonament del Bloc 9 de Manresa

La mobilització del sector educatiu a Manresa ha viscut aquest dimecres al matí un dels moments més simbòlics amb la confluència entre la marxa de docents i la lluita per l'habitatge davant del Bloc 9, on hi havia previst un desnonament, que finalment s'ha ajornat per una qüestió de forma. La protesta, que havia sortit a primera hora dels serveis territorials del Departament d'Educació i havia tallat la C-55, ha arribat a mig matí al carrer del Joc de la Pilota, on desenes d'activistes de la PAHC Bages esperaven per impedir el llançament.
Finalment, el desnonament ha quedat ajornat als jutjats per un defecte de forma, però això no ha evitat la concentració conjunta dels dos col·lectius, que han compartit càntics i reivindicacions sota el lema Sense casa no hi ha educació. La imatge de mestres i activistes units ha simbolitzat la interconnexió entre dues problemàtiques que, segons els participants, "afecten directament la vida de l'alumnat".
Un bloc en lluita per una solució col·lectiva
El Bloc 9, propietat de la Sareb, està ocupat des del 2023 i acull vuit famílies -26 persones en total- que reclamen una solució estable en forma de lloguers socials per a tot l'edifici. El desnonament previst afectava un dels pisos, però les plataformes insisteixen que el conflicte és global i que no acceptaran solucions individuals.
Des de la PAHC i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya denuncien que les propostes de reallotjament són parcials i, sovint, fora de la ciutat, fet que consideren una estratègia per fragmentar el moviment. Les famílies afectades, algunes amb infants escolaritzats a centres de Manresa, reclamen poder continuar vivint al barri amb condicions dignes.
Educació i habitatge, dues lluites connectades
Durant la concentració, un portaveu dels col·lectius ha posat de manifest l'impacte directe dels desnonaments en l'àmbit educatiu. Han denunciat que cada vegada hi ha més infants afectats per processos de desallotjament i que aquesta realitat no està prou quantificada ni abordada per l'administració.
En aquest sentit, s'ha criticat que els serveis territorials d'Educació no disposin de dades clares sobre l'alumnat en risc de desnonament, i s'ha posat en valor la tasca de les plataformes d'habitatge, que des de fa anys treballen per aturar llançaments i negociar alternatives.
Una jornada de mobilització compartida
La trobada davant del Bloc 9 ha estat un dels punts àlgids d'una jornada de vaga que ha començat amb la tancada nocturna de docents, amb vetlla del sistema educatiu inclosa, seguida d'una marxa reivindicativa amb prop de dos-cents participants pels carrers de la ciutat. La protesta continuarà al llarg del dia amb més accions i continuarà al migdia a la zona del Congost, on s'agruparan les manifestacions de docents de les comarques de la Catalunya Central.
Els participants han destacat el caràcter "històric" de la mobilització conjunta, amb una presència notable de docents donant suport a la lluita per l'habitatge. Aquesta aliança reforça la idea que la defensa dels drets socials -com l'educació i l'accés a un sostre digne- forma part d'un mateix combat.
Tot i l'ajornament del desnonament, els col·lectius ja han advertit que tornaran a mobilitzar-se en la nova data que fixin els jutjats, en un context que qualifiquen d'"insostenible" per l'augment de casos a la comarca.