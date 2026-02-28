El CN Manresa assalta el CN Metropole en l'arrencada de la segona fase (15-17)

L'ADBVisio ETL Global CN Manresa ha començat amb bon peu la segona fase de la competició després d'imposar-se per 15-17 al CN Metropole, segon classificat del grup A, en un exigent desplaçament a les Illes Canàries.
Un inici determinant
Els homes dirigits per D. Torilo han sabut administrar un primer parcial molt sòlid que ha acabat marcant el desenvolupament del partit. Amb un 2-5 inicial, els manresans han sorprès el conjunt de Las Palmas i han agafat una renda que, tot i els intents locals, ha resultat decisiva.
Els gols de M. Urgellés, M. Puerta, D. Holgado, I. Martínez i A. León han situat els bagencs per davant en el marcador en un inici molt efectiu. Tot i això, el duel no estava ni molt menys resolt. El desgast del desplaçament i el fet de jugar en piscina descoberta afegien dificultat al repte, però el convenciment dels visitants els ha permès arribar a l'equador del partit amb un 6-8 favorable i bones sensacions. En aquest segon període han anotat L. Mayol, M. Puerta i A. Estany.
Reaccions i control abans del tram final
Després del canvi de camp, el CN Metropole ha intensificat la pressió i ha aconseguit ajustar el marcador fins al 8-9, situant-se a només un gol. Malgrat aquest moment delicat, els de la riba del Cardener no han perdut la calma i han mantingut una diferència de dos gols a l'espera dels darrers vuit minuts. En aquest tram han vist porteria A. León, R. Serra, M. Puerta i S. Torres.
Amb tot per decidir, el darrer quart ha estat el més tens. Una sortida molt encertada dels locals els ha permès capgirar el marcador i col·locar-se amb un inquietant 14-13, que feia perillar els punts. En aquest moment clau, un temps mort sol·licitat per D. Torilo ha servit per reordenar l'equip i recuperar el control del joc.
Cop d'autoritat final
La resposta manresana ha estat contundent. R. Serra, I. Martínez, A. León i, especialment, M. Puerta amb dos gols decisius, han certificat el 15-17 final que dona els primers punts d'aquesta segona fase als bagencs.
La victòria davant un rival tradicional i segon classificat del grup A suposa una injecció de moral important per al CN Manresa en aquest nou tram de competició, que els permet començar amb confiança i reforçar les seves aspiracions en la fase acabada d'encetar.