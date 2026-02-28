El CB Artés domina el Maristes Ademar i reafirma el lideratge a la Súper Copa de bàsquet

El CB Artés ha aconseguit una nova victòria a la Súper Copa de bàsquet aquest dissabte, superant clarament el Maristes Ademar de Badalona per 81-67. Els bagencs han pres avantatge des del primer quart, han resistit la reacció visitant a la represa i han tancat el partit amb un darrer quart molt encertat que assegura el lideratge de l'equip.
Avantatge inicial i control al descans
El conjunt bagenc ha començat el partit amb intensitat i bona connexió ofensiva. El primer quart ha finalitzat amb un 18-11 favorable als locals, que han sabut imposar el seu ritme. La diferència s'ha mantingut i fins i tot ampliat lleugerament a la mitja part, amb un 36-26 que reflectia la solidesa dels bagencs.
Reacció visitant i decisió al darrer quart
A la represa, el Maristes Ademar ha mostrat la seva voluntat de capgirar el marcador. Els badalonins han accelerat el joc i han retallat distàncies, arribant a col·locar-se a només quatre punts dels locals (53-49), deixant el partit obert a falta de deu minuts.
Tot i això, el CB Artés ha mantingut la calma i ha sabut controlar els minuts finals. Un últim quart molt encertat en atac ha permès als bagencs obrir diferències de manera definitiva, establint el marcador final en 81-67 i consolidant així la primera plaça de la Súper Copa.
Carles Guitart ha estat clau per a l'equip local amb 22 punts, 4 rebots i 2 assistències, mentre que Yaroslav Oliinychenko també ha destacat amb 17 punts, 4 rebots i 3 pilotes recuperades, demostrant el bon moment de forma del CB Artés.