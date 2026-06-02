El Club Esportiu Fonollosa impulsa caminades socials mensuals obertes a tothom

La secció d'excursionisme del Club Esportiu Fonollosa posarà en marxa aquest dimecres 3 de juny una nova proposta sota el nom de Caminades Socials, una activitat pensada per fomentar l'activitat física moderada i la participació comunitària. Les sortides es faran el primer dimecres de cada mes i estaran obertes a persones de totes les edats acostumades a caminar.
La iniciativa arrencarà aquest dimecres amb una primera caminada circular fins a Cal Xamal, passant per l'obaga i amb retorn pel Pla de Querol. La sortida serà a les 8 del matí des de la plaça Major de Fonollosa.
Segons informa el club al cartell de presentació de l'activitat, les caminades tindran recorreguts d'entre 5 i 10 quilòmetres i un desnivell que no superarà els 200 metres, amb l'objectiu de fer-les accessibles per a un ampli ventall de participants.
Una proposta oberta i sense inscripció prèvia
Les Caminades Socials no requeriran inscripció prèvia. Els organitzadors expliquen que només caldrà presentar-se puntualment al punt de sortida i que, en funció de la resposta i participació, s'aniran definint les futures rutes.
Des de la secció d'excursionisme del Club Esportiu Fonollosa remarquen que la proposta vol promoure tant els hàbits saludables com la convivència i la descoberta de l'entorn natural del municipi i els seus voltants.
L'entitat també anima els participants a convidar amics i coneguts per consolidar una activitat que neix amb voluntat de continuïtat i de reforçar la vida social i esportiva del poble.