Francesc Sòria tancarà la seva etapa a la junta del CE Manresa després de sis anys i mig

Francesc Sòria finalitzarà el pròxim 30 de juny la seva etapa com a membre de la junta directiva del Centre d'Esports Manresa després de sis anys i mig vinculat a la direcció del club. El fins ara portaveu de l'entitat ha anunciat la decisió a través d'un comunicat en què assegura que posa punt final a aquesta etapa després d'haver complert el compromís adquirit amb el mandat iniciat l'any 2020.
Sòria remarca que no es tracta d'una desvinculació del club, sinó del tancament d'un cicle després d'anys de dedicació intensa. "No marxo. Simplement he arribat on em vaig proposar", afirma en el text, en què explica que la implicació amb el CE Manresa ha estat "apassionant", però també molt exigent a nivell personal.
Sis anys marcats pel creixement esportiu i social del club
En el comunicat, Sòria fa balanç dels darrers anys al capdavant de la comunicació i la direcció del club i destaca alguns dels principals assoliments del CE Manresa durant aquest període.
Entre aquests, assenyala els dos títols de Tercera Federació aconseguits per l'entitat -dos dels tres que té el club en els seus 120 anys d'història-, així com el creixement en nombre de socis, assistència al Congost, pressupost, patrocinadors i seguiment a les xarxes socials.
També reivindica iniciatives socials, mobilitzacions d'aficionats en desplaçaments i la projecció mediàtica que ha tingut el club els darrers anys. Tot plegat, subratlla, en una ciutat amb una forta tradició vinculada al bàsquet.
Preocupació per la situació econòmica
Malgrat el balanç positiu, Sòria admet que deixa el càrrec "amb preocupació" per la situació econòmica de l'entitat. En aquest sentit, reconeix les dificultats que ha afrontat la junta i demana comprensió cap a la feina feta pels directius. El fins ara portaveu defensa que els membres de la junta han dedicat moltes hores i també recursos propis al club "per responsabilitat, il·lusió i compromís".
En aquest context, considera que la transformació del CE Manresa en societat anònima esportiva (SAE) és "l'única via" per garantir un futur estable i professionalitzat per al club. Segons recorda, aquest procés es va iniciar fa dos anys amb l'aprovació majoritària dels socis en assemblea.
Agraïments al club i a l'entorn
En el tram final del comunicat, Sòria expressa l'agraïment a la seva família pel suport rebut durant aquests anys i també a la resta de membres de la junta, treballadors, futbolistes, tècnics, aficionats i mitjans de comunicació. També dedica unes paraules al futbol base i especialment al futbol femení del CE Manresa, que defineix com "el present i el futur" de l'entitat.
Sòria assegura que continuarà seguint el club com a aficionat després d'haver viscut una etapa que defineix com "de molta intensitat, passió i aprenentatge".