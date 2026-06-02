El CN Manresa brilla al seu trofeu amb rècord de participació i 21 medalles

Les piscines municipals de Manresa van acollir diumenge la vuitena edició del Trofeu CN Manresa en piscina de 50 metres, una competició que va registrar una participació rècord amb 380 nedadors i nedadores procedents de 18 clubs d'arreu de Catalunya.
La cita, destinada a les categories aleví, infantil, júnior i absoluta, es va convertir en una de les darreres oportunitats del calendari per aconseguir marques mínimes de classificació per als Campionats de Catalunya i d'Espanya d'estiu, fet que va elevar el nivell competitiu de totes les proves.
Gran actuació dels nedadors manresans
El Club Natació Manresa va competir davant del seu públic amb una àmplia representació de 35 nedadors i nedadores, que van protagonitzar una actuació molt destacada tant en resultats com en millores de marques personals.
El club bagenc va sumar un total de 21 medalles -3 d'or, 8 de plata i 10 de bronze- en una jornada marcada pel bon nivell general dels esportistes locals.
Una de les actuacions més destacades va ser la d'Arnau Dalmau, que va aconseguir la mínima per als Campionats d'Espanya júnior del pròxim mes de juliol en la prova dels 50 metres braça amb un temps de 30,69 segons.
El CN L'Hospitalet s'endú la classificació per clubs
Pel que fa a la classificació general per equips, el CN L'Hospitalet es va proclamar vencedor del trofeu, seguit pel CN Vilafranca i el CN Santa Perpètua.
La jornada també va comptar amb presència institucional. Acompanyant el president del CN Manresa, Jordi Serracanta, i el secretari de la junta de l'entitat, hi va assistir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.