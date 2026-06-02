El CN Manresa Fibracat acaba cinquè al Campionat de Catalunya absolut

El CN Manresa Fibracat va tancar aquest cap de setmana una gran temporada amb una meritòria cinquena posició al Campionat de Catalunya absolut femení de waterpolo, disputat a les instal·lacions del CN Badia. Les jugadores entrenades per Rosell només van encaixar una derrota, i va ser per la mínima, en un torneig que va confirmar el bon moment del conjunt bagenc.
Aquest resultat se suma a la tercera posició aconseguida recentment a la lliga catalana i consolida la bona trajectòria d'un equip jove que ha exhibit solidesa col·lectiva i competitivitat durant tota la temporada.
Derrota ajustada contra el CN Mataró B
El CN Manresa va obrir la competició amb una derrota ajustada davant el CN Mataró B per 8-9, en un partit molt igualat que es va decidir per petits detalls. Les maresmenques van saber aprofitar millor les seves ocasions i van impedir que les bagenques poguessin lluitar pel títol.
N. Serracanta va ser la màxima anotadora manresana amb cinc gols, completant l'aportació ofensiva A. Serracanta, N. Pérez i J. César.
Victòries clares contra Sant Adrià i Barcelona
En el segon partit, el CN Manresa va superar amb autoritat el CWP Sant Adrià per 8-15. Les jugadores de Rosell van dominar des de l'inici i al descans ja guanyaven per 2-10. N. Serracanta va tornar a liderar l'atac amb quatre gols, mentre que J. César també va destacar amb quatre dianes.
La competició es va tancar amb una victòria treballada contra el Barcelona Waterpolo Club per 6-9, un triomf que assegurava la cinquena posició final. El partit es va decidir en el tercer quart, quan les manresanes van aconseguir obrir una escletxa al marcador que van saber gestionar fins al final.
Núria Serracanta, segona màxima golejadora
Una de les jugadores destacades del torneig va ser Núria Serracanta, que va acabar com a segona màxima golejadora del Campionat de Catalunya Absolut amb un total de 12 gols, només superada per Gisela Paulini, del CN Atlètic Barceloneta B, que en va anotar 17.
L'equip del CN Manresa va estar format per Q Soler, N. Serracanta, A. Serracanta, A. Puigdellivol, A. Toribio, N. Pérez, N. Domínguez, A. Pajerols, J. César, G. Vadillo i M. Montaner.