El sector del metall es troba al Bages i reclama més suport públic per a la indústria de defensa

L'Observatori Industrial del Metall, el principal esdeveniment anual del sector, ha reunit a Sant Benet de Bages representants de Confemetal, CCOO Indústria i UGT FICA. Durant la trobada, els ponents han reclamat més suport públic per potenciar la indústria de defensa a tot l'Estat i, especialment a Catalunya, on encara hi ha poca activitat. Patronal i sindicats coincideixen que la situació geopolítica actual és una "oportunitat" per desenvolupar una indústria "estable" que genera llocs de treball "molt qualificats". Actualment hi ha 36.000 llocs de treball directes i 37.000 d'indirectes a tot l'Estat. La jornada també ha posat sobre la taula reptes, com la necessitat d'accelerar la transformació digital i l'atracció de talent.
Durant la jornada, s'ha presentat un informe que analitza els àmbits que caldria potenciar per donar un impuls a la indústria de defensa a tot l'Estat. L'autor, Lucas Moor que és tècnic d'UGT FICA, ha explicat que en els pròxims 5 anys, el sector podria arribar a generar entre un 1,5% i un 2% del PIB si es posen en marxa els diferents plans que ja està elaborant el govern espanyol. I ha subratllat que Catalunya, a diferència d'altres regions com Andalusia, Galícia o Múrcia, té molt poca presència d'aquesta indústria. Per això, creu que hi ha marge de creixement, sobretot perquè "reuneix els ingredients" per fer-ho possible amb un ecosistema industrial del metall potent. "Hi ha un gran potencial", ha assegurat.
Entre els factors que podrien debilitar la seva implantació al territori, hi hauria la forta polarització de l'opinió pública sobre aquesta indústria, amb persones a favor de la indústria i d'altres clarament en contra.
Josep Rueda, secretari general de la Federació d'Indústria de CCOO a Catalunya també s'ha mostrat partidari de potenciar aquesta indústria a Catalunya. Segons ha dit, podria ser des d'una diversificació industrial o un canvi de model en el cas d'empreses que s'estan "quedant enrere" pels problemes amb la transformació digital o l'electrificació. "Comencen a veure l'oportunitat d'evolucionar en defensa (...) aprofitant la quantitat de milions d'euros que Europa destinarà per tenir un sistema propi", ha dit. A la Catalunya Central ja hi hauria una empresa que estudia acollir un magatzem especialitzat en aquest àmbit.
El sector del metall necessitarà 350.000 treballadors
Entre els reptes del sector hi ha la necessitat d'accelerar la transformació digital. Segons un estudi, no totes les empreses ho han implantat a la mateixa velocitat i hi ha àmbits pendents, com la robòtica, la IA o l'Internet de les Coses (IoT) on la implantació tecnològica encara és molt residual. De les 318 empreses analitzades, només un 4,5% tenen un grau molt alt d'implantació enfront d'un 46,9% en esta avançat. També hi ha un 42,4 que segueix amb la transició digital i un 5,4% que segueix endarrerida.
L'altra gran repte és l'atracció de talent i la formació. Un estudi calcula que el sector necessitarà 350.000 treballadors en els pròxims anys, en bona part per les places vacances per jubilació.
Representants com José Miguel Guerrero, president de Confemetal, ha explicat que encara falta molta pedagogia per trencar falses creences com ara que són llocs de treball "antiquats i grisos". "Actualment és un sector modern, dinàmic i tecnològic", ha afirmat. De la seva banda, el president de la Patronal Metal·lúrgica de Catalunya, Jaume Roura, ha admès que els "costa molt" trobar personal qualificat i ha assegurat que actualment necessiten cobrir 8.000 llocs de treball amb màquines que han de parar per aquesta falta de mà d'obra.
Antonia Fuentes, secretària general de la UGT FICA a Catalunya, ha replicat que una de les possibles solucions seria millorar les condicions laborals i econòmiques dels treballadors tot dient que encara hi ha marge per seguir avançant en un sector tan estratègic com aquest. El president de la Patronal Metal·lúrgica de Catalunya, Jaume Roura, ha coincidit que cal apostar per les millores laborals sempre que puguin estar en "equilibri" amb les inversions i la viabilitat de les empreses.
La indústria del metall representa un 6,2% del PIB estatal, dona feina a més d'1,1 milions de persones i suma unes 31.000 empreses.