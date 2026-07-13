Cardona obre una nova convocatòria d'ajuts per impulsar l'activitat empresarial del municipi

L'Ajuntament de Cardona ha obert la convocatòria 2026 d'ajuts a l'activitat empresarial, dotada amb 11.000 euros, amb l'objectiu de donar suport a la creació de noves empreses, consolidar els negocis existents i afavorir la competitivitat del teixit econòmic local. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre a través de la Seu Electrònica.
Suport a l'emprenedoria i a la modernització dels negocis
La convocatòria, gestionada a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, manté les principals línies d'ajut de les darreres edicions, adreçades tant a persones emprenedores com a empreses ja establertes.
Entre les subvencions destaca el suport a l'autoocupació, que permet finançar fins al 50% de les quotes del règim d'autònoms corresponents als primers sis mesos d'activitat.
També es contemplen ajuts per a la implantació de noves activitats econòmiques, especialment en locals comercials buits situats en planta baixa, així com per impulsar actuacions de millora de l'accessibilitat, la digitalització, la innovació, la sostenibilitat i la competitivitat dels establiments comercials i de serveis.
Més flexibilitat en la justificació de les despeses
Com a principal novetat d'aquesta edició, les bases incorporen una major flexibilitat en la justificació de les despeses de lloguer dels establiments i de les quotes d'autònoms dels primers sis mesos d'activitat.
Quan aquestes despeses no es puguin acreditar íntegrament dins del mateix exercici pressupostari, es podrà efectuar un segon pagament durant l'any següent, sempre que les despeses estiguin degudament justificades i hi hagi disponibilitat pressupostària.
Les subvencions s'atorgaran segons un sistema de puntuació i, en cas d'empat, tindrà preferència la sol·licitud registrada en primer lloc.
Sol·licituds fins al 30 de setembre
Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 30 de setembre de 2026 a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cardona. Per obtenir més informació sobre les bases de la convocatòria o el procediment de sol·licitud, es pot contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona o consultar la informació disponible a la seu electrònica municipal.