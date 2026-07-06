Cardona reobre els aparcaments del Rastrillo i reclama agilitzar la reconstrucció del mur

L'Ajuntament de Cardona ha reobert el tram d'aparcaments de l'avinguda del Rastrillo després de completar les obres d'emergència executades arran de l'esfondrament parcial del mur de la falda del Castell. La recuperació de l'estacionament arriba un cop garantida la seguretat de la zona, mentre que els estudis tècnics conclouen que caldrà redactar un nou projecte per afrontar la reconstrucció definitiva.
Es recupera la mobilitat després de les obres d'emergència
Els aparcaments de l'avinguda del Rastrillo tornen a estar operatius després que finalitzessin els treballs de consolidació de la zona afectada per l'esfondrament parcial del mur. La reobertura s'ha fet efectiva un cop els serveis tècnics han verificat que es compleixen les condicions necessàries per restablir tant l'estacionament com la mobilitat en aquest punt d'accés al municipi.
L'actuació d'emergència ha permès assegurar l'estabilitat immediata de l'àmbit afectat mentre que, de manera paral·lela, s'han dut a terme estudis geotècnics, hidrotècnics i de peritatge per determinar les causes de l'esfondrament i definir la futura intervenció.
Els informes obliguen a redactar un nou projecte
Els resultats dels estudis tècnics han posat de manifest que el projecte inicial s'haurà de replantejar. Segons ha informat l'Ajuntament, serà necessari redactar un nou projecte que defineixi les actuacions definitives sobre el mur i el seu entorn, incorporant les mesures necessàries per garantir-ne l'estabilitat, la seguretat i la integració patrimonial.
Davant d'aquesta situació, l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha afirmat que "portem molts mesos treballant en aquesta situació i esperant els resultats d'uns estudis tècnics que han estat especialment complexos, però imprescindibles per disposar de totes les garanties abans d'actuar". Ha afegit que "ara que aquest treball ja està fet i sabem quines són les causes de l'esfondrament, és el moment de determinar les solucions definitives".
L'Ajuntament demana celeritat a la Diputació
Aliste ha reclamat a la Diputació de Barcelona que redefineixi el projecte inicial "amb la màxima celeritat" per poder reprendre les obres tan aviat com sigui possible.
L'alcaldessa ha remarcat que "la fase d'emergència ja està resolta i hem recuperat la seguretat i la mobilitat en aquest punt d'accés al municipi". En aquest sentit, considera que ara cal afrontar "amb la mateixa determinació" la reconstrucció definitiva del mur i l'adequació del seu entorn per garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial del conjunt i dignificar una de les principals portes d'entrada a Cardona.
Finalment, Aliste ha destacat la paciència mostrada per la ciutadania durant aquests mesos, però ha assegurat que, un cop completats els estudis, "és el moment d'aportar solucions", motiu pel qual ha demanat a la Diputació que assumeixi el compromís de donar una resposta definitiva al projecte.