Alcaldes eslovacs visiten Cardona per conèixer el seu model turístic basat en la sal

Cardona ha rebut aquesta setmana la visita d'una delegació d'alcaldes d'Eslovàquia interessats a conèixer de primera mà el model de desenvolupament turístic i patrimonial que ha convertit el municipi en una destinació de referència. La visita s'emmarca en un viatge de treball centrat en la gestió i promoció de recursos patrimonials singulars com a eina de dinamització econòmica i territorial.
Durant la seva estada, els representants eslovacs han visitat la Muntanya de Sal i el Castell de Cardona, dos dels principals atractius turístics de la vila. La delegació ha pogut conèixer les estratègies de conservació, interpretació i promoció que han contribuït a consolidar aquests espais com a referents del turisme cultural i patrimonial a Catalunya.
La sal com a element identitari
Un dels aspectes que més interès ha despertat entre els visitants ha estat el projecte de la Sal de Cardona, una iniciativa que va més enllà de la comercialització del producte i que posa en valor el llegat històric, cultural i identitari vinculat a l'explotació salina.
Els alcaldes han conegut el funcionament de l'Obrador de la Sal, un equipament finançat amb un ajut Leader que permet ampliar i diversificar la producció de sal gourmet. Aquest espai forma part de l'estratègia de posicionament de la marca Sal de Cardona, que combina patrimoni, gastronomia, desenvolupament local i impacte social.
Recuperar els antics camins de la sal
La jornada també ha servit per presentar el projecte L'Or Blanc, impulsat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica. La iniciativa té com a objectiu recuperar les antigues rutes de comercialització de la sal i convertir-les en nous itineraris culturals i turístics, alhora que fomenta la recerca i la divulgació del patrimoni històric, natural i paisatgístic associat a aquest llegat.
La visita ha permès intercanviar experiències sobre gestió turística sostenible i mostrar l'aposta de Cardona per un model basat en la singularitat del seu patrimoni. Un model que combina cultura, paisatge, gastronomia i experiències vinculades a la sal, l'element central del relat turístic i identitari del municipi.