Cardona reclama a Educació que no suspengui un grup d'Infantil de l'Escola Patrocini

L'Ajuntament de Cardona ha demanat al Departament d'Educació i Formació Professional que reconsideri la supressió d'un grup d'Educació Infantil de l'Escola Patrocini. El consistori defensa que la disminució de la natalitat hauria de permetre millorar l'atenció educativa i no comportar una reducció de recursos als centres públics.
El consistori trasllada la seva preocupació a la consellera
L'Ajuntament de Cardona ha adreçat una carta a la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, per expressar la seva preocupació davant la decisió del Departament de suprimir un grup d'Educació Infantil de l'Escola Patrocini, un dels centres públics del municipi juntament amb l'escola rural.
Segons exposa el consistori, la mesura comportaria l'agrupació dels alumnes d'I3 i d'I4 en una mateixa aula i la pèrdua d'un mestre o mestra d'Educació Infantil. Aquesta situació, adverteix l'Ajuntament, implicaria una reducció significativa dels recursos humans disponibles al centre i tindria conseqüències en l'organització escolar i en la qualitat de l'atenció educativa.
Davant aquesta previsió, el govern municipal ha decidit traslladar formalment la seva inquietud al Departament i reclamar una revisió de la decisió adoptada.
La baixada de la natalitat, una oportunitat per reduir ràtios
En la carta enviada a la consellera, l'Ajuntament defensa que el descens de la natalitat no hauria de traduir-se en una disminució dels recursos destinats a l'educació pública.
Al contrari, considera que aquesta realitat demogràfica hauria de representar una oportunitat per reduir les ràtios a les aules, reforçar l'atenció personalitzada als infants i millorar les condicions d'aprenentatge.
El consistori sosté que mantenir els grups actuals permetria oferir una millor resposta educativa a l'alumnat i consolidar un model de proximitat adaptat a les necessitats dels municipis de dimensions reduïdes.
La realitat dels municipis petits
L'Ajuntament recorda que Cardona és una població de menys de 5.000 habitants que, com altres municipis del territori, afronta reptes vinculats al manteniment de la població, a l'accés als serveis i a la garantia d'oportunitats en condicions d'igualtat.
Per aquest motiu, considera que les decisions relacionades amb la planificació educativa no poden basar-se exclusivament en criteris quantitatius. Segons defensa, també s'han de tenir en compte aspectes com l'equilibri territorial, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics que s'ofereixen als municipis més petits.
En aquest sentit, el consistori alerta que una reducció de recursos educatius pot tenir un impacte que va més enllà de l'àmbit escolar i afectar la capacitat dels pobles per mantenir i atraure població.
L'educació, clau en l'estratègia de futur de Cardona
El govern municipal subratlla que l'educació ocupa un paper central en l'estratègia de revitalització demogràfica que impulsa el municipi. Aquesta estratègia inclou també actuacions en àmbits com l'habitatge, la promoció econòmica i la captació d'activitat empresarial, amb l'objectiu de consolidar Cardona com un municipi atractiu per viure-hi i desenvolupar-hi projectes personals i professionals.
Segons l'Ajuntament, disposar d'una oferta educativa pública sòlida i de qualitat és un factor determinant tant per al benestar de les famílies que ja resideixen al municipi com per a la capacitat d'atraure nous veïns. Per això considera que la supressió d'un grup d'Educació Infantil i la consegüent reducció de recursos humans resulta contradictòria amb les polítiques que les diferents administracions impulsen per afavorir l'equilibri territorial i la fixació de població als municipis de menor dimensió.
Petició per mantenir els grups i els recursos actuals
A través de la carta enviada al Departament, l'Ajuntament de Cardona demana que es reconsideri la decisió adoptada i que es mantingui l'actual oferta educativa pública de l'Escola Patrocini. La petició inclou la preservació dels grups d'Educació Infantil existents i dels recursos humans necessaris per garantir una educació de qualitat i una atenció adequada als infants.
El consistori considera que mantenir aquesta estructura educativa és essencial per assegurar unes bones condicions d'aprenentatge i per continuar oferint un servei públic de qualitat a les famílies del municipi.
Sol·licitada una reunió amb la consellera
Paral·lelament, l'Ajuntament ha demanat una reunió amb la consellera Esther Niubó per poder exposar de manera directa la realitat educativa i demogràfica de Cardona. L'objectiu de la trobada és abordar possibles alternatives a la supressió del grup i buscar solucions que beneficiïn tant l'alumnat com les famílies i el conjunt de la comunitat educativa.
El consistori confia que aquest diàleg permeti traslladar les necessitats específiques del municipi i trobar una resposta que garanteixi el manteniment dels recursos educatius actuals a l'Escola Patrocini.