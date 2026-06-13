Albert Dalmau aborda a Cardona els reptes d'habitatge, nucli històric i ocupació

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat aquest divendres Cardona per conèixer de primera mà alguns dels principals projectes estratègics del municipi i abordar els reptes de futur vinculats a l'habitatge, la revitalització urbana i el desenvolupament econòmic.
Habitatge i regeneració del centre històric
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha encapçalat aquest divendres una visita institucional a Cardona acompanyat de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, i altres representants institucionals.
La trobada s'ha centrat especialment en els reptes associats a la preservació i revitalització del nucli històric de Cardona, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), així com en les dificultats relacionades amb l'habitatge i la rehabilitació d'immobles dins d'aquest entorn patrimonial.
Durant la reunió, l'Ajuntament ha exposat les línies de treball que està desenvolupant per optar a la convocatòria del Pla de Barris, amb l'objectiu d'obtenir recursos per impulsar la regeneració urbana i social del centre històric.
El consistori també ha presentat diverses iniciatives per ampliar el parc d'habitatge disponible, entre les quals destaca l'adquisició i rehabilitació d'immobles per destinar-los a habitatge social, com les antigues colònies dels Arquers.
Desenvolupament econòmic i arrelament al territori
La promoció econòmica i la generació d'ocupació han estat un altre dels eixos de la visita. L'Ajuntament ha posat en valor el polígon industrial de la Cort II com a espai estratègic per atraure activitat econòmica i noves empreses.
En aquest context, també s'ha incidit en la necessitat de disposar d'habitatge suficient per facilitar tant l'arribada de noves iniciatives empresarials com l'arrelament de població al municipi.
Dalmau ha expressat la voluntat de treballar conjuntament amb Cardona per explorar vies de col·laboració que contribueixin a reforçar la captació d'activitat econòmica i la creació d'oportunitats laborals.
Salut comunitària i oportunitats per als joves
Durant la visita també s'han abordat projectes relacionats amb la salut comunitària que es desenvolupen al municipi amb la participació de diferents agents del territori, entre els quals la Fundació SHE, així com les línies de treball derivades de l'estudi científic HC2023.
A més, s'ha compartit la necessitat de continuar impulsant oportunitats per als joves i reforçar els serveis que contribueixen a mantenir viu el municipi.
Visita a les obres del centre i al patrimoni cultural
La jornada ha continuat amb una visita a les obres de remodelació de la plaça del Mercat i de la plaça Merli, dues actuacions incloses dins l'estratègia de revitalització del nucli històric.
La delegació també ha visitat la Casa dels Gegants, on ha conegut el projecte de preservació i difusió del patrimoni cultural i festiu de Cardona.
L'alcaldessa ha defensat la necessitat de continuar apostant pels municipis per garantir la cohesió territorial i ha reclamat habitatge, educació, serveis de qualitat i oportunitats laborals perquè la ciutadania pugui desenvolupar el seu projecte de vida al territori.
Per la seva banda, Dalmau ha assegurat que davant els reptes socials i econòmics actuals cal apostar per l'estabilitat, la planificació a llarg termini i els consensos. També ha reivindicat la importància de treballar per l'equilibri territorial i ha advertit que "no ens podem permetre una Catalunya que vagi a dues velocitats".