El PSC de Cardona acusa el govern d'ERC de mala gestió amb la taxa d'escombraries

El grup municipal del PSC de Cardona ha carregat contra el govern d'ERC per la gestió del recàrrec vinculat al servei de recollida porta a porta i li ha retret la manca d'informació a la ciutadania i de resposta a les reclamacions presentades pels veïns. Els socialistes asseguren que l'executiu municipal no ha informat els afectats tal com estava previst, ni ha avaluat de manera individualitzada les situacions plantejades pels usuaris del servei.
En un comunicat, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, afirma que "els veïns i veïnes no poden pagar més la deixadesa i la inacció d'aquest govern municipal" i reclama una actuació que tingui en compte les necessitats i especificitats de cada cas.
Reclamen més informació i una revisió de les reclamacions
El PSC recorda que ja havia demanat que s'organitzessin noves sessions informatives i que s'arribés a tots els habitatges del municipi per advertir de l'aplicació del recàrrec i facilitar que la ciutadania pogués presentar reclamacions dins el termini establert.
Segons els socialistes, també hi ha dubtes sobre el càlcul inicial del servei i apunten la sospita que "per tal d'incomplir la directiva europea, s'ha intentat que la gent pagui l'error de càlcul d'aquest govern amb el sistema de recollida". El partit assenyala que aquest mateix dijous diversos veïns han registrat una instància a l'Ajuntament perquè s'analitzin les seves situacions particulars.
En aquest sentit, Verdejo recorda que el seu grup ja havia proposat la creació d'una comissió per estudiar aquests casos. "No sé si es va anar tard, o va ser una cosa calculada, però existeixen demandes i casos de veïns i veïnes perfectament justificables. Vam demanar en el seu moment la creació d'una comissió avaluadora de casos, precisament per això, però si no s'utilitza o no es vol fer servir... aquí ja teniu tota la responsabilitat", afirma.
Crítiques a la gestió del govern municipal
Els socialistes asseguren que aquesta situació se suma a altres discrepàncies que han expressat durant el mandat en relació amb la gestió del servei de recollida de residus. Entre altres qüestions, afirmen que havien plantejat estudiar un canvi d'abocador per reduir costos, redistribuir les illes d'emergència, reforçar la informació sobre el funcionament de la taxa, ampliar el termini per presentar reclamacions i millorar l'horari d'atenció de l'oficina del porta a porta.
Finalment, el PSC considera que els problemes en la gestió dels residus s'afegeixen, segons el seu criteri, a altres qüestions com la pèrdua d'una subvenció per al pavelló, la situació del mur de l'avinguda del Rastrillo o els terminis del pla de millora de carrers. El grup municipal sosté que aquests fets evidencien una "deriva" del govern local, que acusa d'estar "més preocupat pels temps electorals que per resoldre els problemes quan és necessari".