Eloi Vila assumeix la presidència del Rotary Club Manresa-Bages

L'economista santfruitosenc Eloi Vila Cullerès és el nou president del Rotary Club de Manresa-Bages després de prendre el relleu de Jordi Puig Batrina durant la 37a Festa de Canvi de Junta. L'acte, celebrat al Ramon Park Hotel de Santpedor, va reunir més de 85 assistents i va servir també per fer balanç de l'activitat de l'entitat durant l'últim any.
Relleu a la presidència del club
El Rotary Club de Manresa-Bages ha renovat la seva presidència amb el nomenament d'Eloi Vila Cullerès, que substitueix Jordi Puig Batrina al capdavant de l'entitat, tal com estableixen els estatuts, que preveuen un relleu anual.
La designació es va formalitzar durant la 37a Festa de Canvi de Junta, celebrada divendres al Ramon Park Hotel de Santpedor, en una vetllada que va aplegar més de 85 persones vinculades al club i al seu entorn.
L'acte va servir com a punt de trobada dels membres de l'entitat, que impulsa iniciatives solidàries tant al Bages com en l'àmbit internacional.
Balanç d'un any d'activitat
Durant la celebració també es va fer un repàs dels principals projectes desenvolupats durant el mandat de Jordi Puig Batrina. Entre les iniciatives destacades hi va haver el sopar solidari organitzat a benefici del nou edifici d'Ampans al sector de la Parada, que va reunir més de 750 persones.
A més, es va posar en valor l'organització de la Primera Cimera d'Intel·ligència Artificial de la Catalunya Central, promoguda conjuntament amb PIMEC.
Continuïtat dels projectes del club
Eloi Vila Cullerès (Sant Fruitós de Bages, 1989) és economista i exerceix com a gerent de l'empresa Petropintó. Paral·lelament, també destaca en l'àmbit esportiu per la seva participació en competicions internacionals de paraescalada com a membre de la selecció espanyola.
El nou president ha manifestat la voluntat de donar continuïtat als principals projectes del Rotary Club de Manresa-Bages. Entre aquests hi ha el Premi Protagonistes del Demà Doctor Carles Garriga, que enguany ha celebrat la seva 33a edició, i el Premi Simeó Selga, destinat a reconèixer la tasca d'entitats i associacions del territori, que aquest any arribarà a la 25a edició.