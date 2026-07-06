El Museu de Manresa incorpora sis obres de l'artista manresà Josep Closas Piñot

El Museu de Manresa ampliarà el seu fons artístic amb sis obres de Josep Closas Piñot gràcies a la donació que han formalitzat els fills de l'artista. La incorporació permet preservar el llegat d'un creador manresà que fins ara no formava part de la col·lecció del museu.
El fons del museu incorpora un nou artista manresà
L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat aquest dilluns la donació d'un conjunt de sis obres de l'artista manresà Josep Closas Piñot, que passaran a formar part del fons del Museu de Manresa. L'acte de signatura s'ha celebrat a l'Ajuntament amb la participació de Joan Antoni Closes Masferrer, també en representació de la seva germana, Maria Teresa Closes Masferrer, fills de l'artista.
En representació del consistori hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i la directora del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, Anna Comas.
La donació inclou sis peces realitzades amb tècniques diverses, entre les quals hi ha aquarel·les, ceres i tinta xinesa sobre paper. Amb aquesta incorporació, el Museu de Manresa amplia la representació dels artistes locals, ja que Josep Closas Piñot encara no formava part de la seva col·lecció.
Durant l'acte, l'alcalde Marc Aloy ha agraït la generositat de la família i ha recordat que una de les missions del Museu de Manresa és reunir, conservar i difondre l'obra dels artistes de la ciutat i la comarca.
Una vida vinculada a la cultura i al barri de les Escodines
Nascut a Manresa l'any 1901 i mort el 1984, Josep Closas Piñot era fill de la històrica família de cal Tort. Va créixer en un entorn pagès i va mantenir durant tota la seva vida una estreta vinculació amb la cultura i amb el barri de les Escodines.
Va estudiar dibuix a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa sota el mestratge de Francesc Cuixart i va compartir joventut amb el pintor i escenògraf Josep Mestres Cabanes. Al llarg de la seva trajectòria va cultivar disciplines com la pintura, el pessebrisme i l'escriptura, a més de participar activament en entitats com l'antic centre Avant i el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, on també va publicar diversos textos.
Entre les seves aportacions destaca l'article Renoms, sobrenoms o motiu del barri de les Escodines, publicat a la Miscel·lània d'estudis del Bages l'any 1981. També va deixar escrites les seves memòries, que els seus fills van editar posteriorment en el llibre Un manresà de cal Tort (Memòries 1901-1984), publicat amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages i l'Ajuntament de Manresa.