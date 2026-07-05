La Festa Intercultural de Manresa recorda les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela

La plaça Sant Domènec ha acollit aquest dissabte la 13a Festa Intercultural de Manresa, una jornada dedicada a celebrar la diversitat cultural de la ciutat que, enguany, ha començat amb un emotiu record a les víctimes dels terratrèmols que han afectat Veneçuela. La trobada ha reunit nombroses persones durant tota la tarda en una edició que ha transcorregut segons el previst.
Un inici marcat per la solidaritat amb la comunitat veneçolana
L'acte inaugural ha inclòs un record per la delicada situació que viu la comunitat veneçolana arran dels terratrèmols que han afectat el país sud-americà. El gest ha estat un dels moments més destacats de l'obertura de la festa, abans de donar pas a les activitats programades.
La jornada, organitzada pel Programa de Ciutadania i la Regidoria de Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha desenvolupat amb normalitat i amb una bona resposta de públic.
Danses, música i gastronomia de catorze comunitats
Al llarg de la tarda i el vespre, catorze entitats han mostrat la riquesa cultural de les diferents comunitats que conviuen a Manresa mitjançant parades de gastronomia, artesania i informació sobre les seves tradicions.
L'escenari ha acollit actuacions de música i dansa de països com la Xina, el Camerun, Romania, Bolívia, l'Argentina, Ghana, el Senegal i l'Equador, convertint la plaça Sant Domènec en un espai de trobada i intercanvi cultural.
Una festa consolidada
La Festa Intercultural arriba a la tretzena edició consolidada com una de les cites que millor reflecteixen la pluralitat de Manresa, una ciutat on conviuen persones de 118 nacionalitats. Més enllà de l'aspecte festiu, la iniciativa busca fomentar el coneixement mutu i reforçar la convivència entre les diferents comunitats que formen part de la ciutat.