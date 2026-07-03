Manresa impulsa un taller gratuït de benestar emocional per a dones durant el mes de juliol

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el taller Un estiu per cuidar-nos, una proposta gratuïta adreçada a dones que es desenvoluparà durant aquest mes de juliol amb l'objectiu de fomentar el benestar emocional, compartir experiències i facilitar eines pràctiques per afrontar el dia a dia.
Un espai de trobada i cura personal
L'activitat, impulsada per la Regidoria de Feminismes, vol oferir un espai de confiança perquè les participants puguin expressar-se, parlar de les seves vivències i treballar aspectes relacionats amb el benestar físic, psicològic i relacional.
Les sessions s'adaptaran a les inquietuds i necessitats que plantegin les mateixes assistents, amb la voluntat de crear un entorn de suport mutu durant els mesos d'estiu.
Quatre sessions al Casal Cívic El Castell
El taller serà conduït per Meritxell Blanco Garcia, psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa. Les sessions es faran els dimecres 8, 15, 22 i 29 de juliol, de 12 a 2/4 de 2 del migdia, al Casal Cívic i Comunitari Manresa - El Castell, situat al carrer Circumval·lació, 60.
L'activitat és gratuïta i de lliure accés. Les persones interessades poden demanar més informació al SIAD, a través del telèfon 93 875 23 10 o del correu electrònic siad@ajmanresa.cat.