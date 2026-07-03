La Ignasiana estrena una ruta de dos dies entre Fraga i Manresa en la sisena edició

La Ignasiana, la ruta cicloturística que segueix els darrers quilòmetres del Camí Ignasià fins a Manresa, estrenarà aquest 2026 una nova modalitat de dos dies entre Fraga i la capital del Bages. La sisena edició de la prova, que se celebrarà els dies 18 i 19 de setembre, ja ha obert les inscripcions i manté també els recorreguts tradicionals amb sortida des de Verdú i Igualada.
Una nova experiència de 200 quilòmetres en dues etapes
La principal novetat d'aquesta edició és la incorporació de la Ignasiana Experience, una modalitat de 200 quilòmetres dividida en dues jornades. La primera etapa, prevista per al 18 de setembre, unirà Fraga amb Verdú, mentre que la segona, l'endemà, completarà el recorregut fins a Manresa.
Els participants faran nit a Verdú, on compartiran un sopar de germanor al castell de la població abans d'afrontar la segona etapa, que coincidirà amb el recorregut tradicional entre Verdú i Manresa.
Segons l'organització, aquesta nova proposta pretén ampliar l'experiència cicloturística, donar a conèixer nous trams del Camí Ignasià i potenciar l'activitat turística als municipis per on transcorre la ruta, tot posant en valor el patrimoni i els productes de proximitat.
Es mantenen les rutes des de Verdú i Igualada
A banda de la nova modalitat, la Ignasiana manté els dos recorreguts habituals. La Ignasiana Llarga sortirà de Verdú el 19 de setembre i oferirà dos itineraris de 110 o 106 quilòmetres, amb l'opció d'escollir un traçat per camins i corriols o un recorregut íntegrament per pista. Per la seva banda, la Ignasiana Curta partirà d'Igualada i recorrerà 46 quilòmetres fins a Manresa.
Les tres modalitats estan pensades per a bicicletes de gravel, BTT i bicicletes elèctriques i comparteixen un mateix objectiu: arribar a Manresa recorrent el Camí Ignasià i gaudint del paisatge, la gastronomia i el patrimoni dels territoris que travessa.
Inscripcions obertes fins al 14 de setembre
Les inscripcions romandran obertes fins al 14 de setembre a través del web de Manresa Turisme i també de manera presencial a l'Oficina de Turisme de Manresa.
La inscripció inclou avituallaments, assegurança, el traçat per carregar al GPS, assistència mecànica, una samarreta commemorativa i, de manera opcional, el mallot oficial de la prova i el transport fins al punt de sortida.
L'any passat la Ignasiana va superar els 300 participants, dels quals un 80% procedien de fora de Manresa, una xifra que, segons l'organització, reforça l'objectiu de promocionar el Camí Ignasià i la ciutat com a destinació turística.
La Ignasiana està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració de diversos municipis del recorregut i el suport de la Diputació de Barcelona i diferents empreses patrocinadores.