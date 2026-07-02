La Ruta del Vi DO Pla de Bages tornarà a unir vins, música i gastronomia amb les Notes de Tast

La Ruta del Vi DO Pla de Bages tornarà a omplir les nits d'estiu de música, gastronomia i vins del territori amb una nova edició de les Notes de Tast. El cicle, que se celebrarà durant els mesos de juliol i agost, oferirà sis propostes en diferents cellers de la comarca amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni vitivinícola del Bages a través d'experiències que combinen enoturisme, cultura i producte local.
La iniciativa convertirà, un any més, diversos cellers de la ruta en espais de trobada on el públic podrà degustar vins de la DO Pla de Bages mentre gaudeix de concerts en directe protagonitzats per artistes del territori i de tastets elaborats amb productes de proximitat. L'objectiu és reivindicar tant la qualitat dels vins com la riquesa gastronòmica i cultural de la comarca.
Sis cites repartides entre juliol i agost
El cicle arrencarà l'11 de juliol al Celler Entrebosc, a Castellfollit del Boix. A partir de les 7 de la tarda, el músic Xelis oferirà un concert que s'acompanyarà d'un tast d'hummus elaborat amb mongeta de Castellfollit del Boix.
La segona proposta arribarà el 18 de juliol al Collbaix Celler El Molí, a Manresa. En aquesta ocasió actuarà el Duet Mel i Caiena, mentre que la part gastronòmica anirà a càrrec de Masiets&Perich, que prepararà una selecció de tapes amb productes locals.
El 25 de juliol serà el torn del Celler Fargas-Fargas, a Sant Salvador de Guardiola, que acollirà l'actuació de Sweet Wine & Sax. Els assistents també podran degustar un tast de tomàquet amb dauets de formatge tou de cabra Caterí i orenga de les Arnaules.
Ja a l'agost, el programa continuarà el dia 1 a l'Espai Artium d'Artés amb el concert de Ricard Cots i Sergi Padilla, maridat amb una hamburguesa de peu de porc i vedella elaborada per Casa Enfruns.
La penúltima cita tindrà lloc el 22 d'agost al Celler Sanmartí, a Sallent. El programa preveu un concert sorpresa i un tast de formatges artesans de La Gavarresa.
Finalment, el cicle es clourà el 29 d'agost al Celler Abadal, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, amb una actuació de Rocío i una degustació de tapeta i formatges de Cal Cantaré.
Una experiència per descobrir el territori
Les Notes de Tast formen part de la programació estiuenca de la Ruta del Vi DO Pla de Bages i volen consolidar-se com una proposta que connecta el vi amb la música, la gastronomia i el paisatge.
A través d'aquest format, l'organització busca oferir experiències enoturístiques de qualitat que permetin descobrir els cellers des d'una perspectiva diferent, en un ambient distès i pensat tant per al públic de la comarca com per als visitants que s'acosten al Bages durant els mesos d'estiu.
El cicle també posa l'accent en la promoció del talent musical de proximitat i dels productes agroalimentaris del territori, reforçant la vinculació entre els cellers de la DO Pla de Bages i els productors locals, alhora que contribueix a donar a conèixer el paisatge vitivinícola de la comarca com un dels seus principals atractius.