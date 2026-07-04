Veneçuela eleva a 2.954 els morts pels terratrèmols

El govern de Veneçuela ha elevat a 2.954 el nombre de víctimes mortals pels dos terratrèmols del 24 de juny. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 16.592 persones ferides, 6.462 rescatades i 83.793 famílies ateses pels serveis d'emergència.\r\n\r\nLa catàstrofe ha deixat 16.309 persones sense habitatge i ha afectat 856 edificis, 190 dels quals s'han esfondrat completament. Des dels sismes s'han registrat 942 rèpliques i els hospitals han atès més de 22.000 persones. En les tasques de rescat hi participen prop de 30.000 efectius, amb el suport de més de 3.200 especialistes internacionals. Paral·lelament, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha elevat a 34 el nombre d'espanyols morts pels terratrèmols. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nEl Govern activa el comitè d'emergència per coordinar l'ajuda a Veneçuela\r\n\r\n