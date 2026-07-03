03 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Govern activa el comitè d'emergència per coordinar l'ajuda a Veneçuela

Internacional

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 18:35

El Govern ha activat aquest divendres el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència (CCAHE) per coordinar la resposta catalana als terratrèmols de Veneçuela. El conseller d'Exteriors, Jaume Duch, ha demanat prioritzar els donatius econòmics i ha remarcat que l'ajuda s'ha d'adaptar a les necessitats reals del país.

Entre les mesures plantejades hi ha l'activació de convenis amb ONG com Creu Roja o Metges del Món, així com la possibilitat d'impulsar col·laboracions entre hospitals catalans i veneçolans. El Govern manté que cap dels prop de 8.000 catalans residents a Veneçuela ha resultat afectat pels terratrèmols.

Paral·lelament, el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 30 el nombre d'espanyols morts per la catàstrofe i manté la recerca de 155 desapareguts. Els Bombers de la Generalitat, que han participat en les tasques de rescat dins del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, ja han finalitzat la missió i aquest cap de setmana iniciaran el retorn a Catalunya.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar