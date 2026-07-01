Veneçuela eleva a 2.295 les persones mortes pels terratrèmols

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha informat que el nombre de persones mortes pels terratrèmols del 24 de juny s'eleva aquest dimecres a 2.295. Rodríguez ha indicat que la xifra de ferits se situa ara en les 11.267 persones. S'han atès 17.026 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han tingut fins ara 782 rèpliques, cada cop menys freqüents i de menys magnitud. Segons Rodríguez, s'han rescatat 6.461 persones i hi ha més de 17.000 voluntaris desplegats a la zona. També ha indicat que fins ara s'ha atès 81.589 famílies i que s'han distribuït prop de 9.000 tones d'aliments. En paral·lel, el ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Albares, ha elevat a 26 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela i a 150 els desapareguts. A més, hi ha 11 espanyols localitzats sota les runes.\r\n