La Seu de Manresa dedicarà les Vesprades d'estiu al llegat d'Antoni Gaudí

La basílica de la Seu de Manresa tornarà a obrir les portes fora de l'horari habitual amb una nova edició de les Vesprades d'estiu, una proposta que permet descobrir el temple en l'ambient especial del capvespre. Enguany, les visites estaran dedicades al llegat d'Antoni Gaudí coincidint amb el centenari de la seva mort.
Un recorregut centrat en la intervenció de Gaudí
L'activitat començarà un cop la basílica hagi tancat al públic, quan el silenci i la llum que travessa els vitralls transformen l'interior del temple. En aquesta edició, el recorregut posarà el focus en la intervenció d'Antoni Gaudí en la darrera gran reforma de la Seu.
Durant la visita s'explicarà la influència de l'arquitecte en espais com el baptisteri, la nova façana i l'atri, elements que reflecteixen la seva manera d'entendre l'arquitectura i que formen part de la transformació del monument.
La posta de sol des de la coberta
Com és habitual, la proposta culminarà amb la pujada a la primera coberta de la basílica, des d'on els participants podran gaudir d'una vista panoràmica de Manresa mentre el sol es pon darrere el Collbaix.
Les Vesprades d'estiu es faran els dies 17 i 23 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, per oferir més opcions als visitants. El preu de l'activitat és de 9 euros, mentre que els menors de 7 anys hi poden accedir gratuïtament. Les entrades s'han d'adquirir anticipadament a través de la plataforma Entràpolis.