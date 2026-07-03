La Gresca a la Fresca omplirà Sallent de música, cinema i concerts durant tot el juliol

Sallent viurà un estiu ple d'activitat cultural amb la Gresca a la Fresca, que oferirà durant tot el mes de juliol una programació de música, balls populars, cinema i concerts en diferents espais del municipi. El cicle combinarà propostes gratuïtes i de pagament amb la voluntat d'animar les nits d'estiu i arribar a públics de totes les edats.
Balls populars cada divendres
La programació arrencarà aquest divendres 3 de juliol amb un ball a càrrec de Francis i Andreu, a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Els divendres següents hi actuaran Nazari Music Live (10 de juliol), el grup Eclipse (17 de juliol) i La Catalana (24 de juliol), en una proposta que manté la tradició dels balls d'estiu a l'aire lliure.
El Castell, escenari dels grans concerts
Els dissabtes seran protagonitzats pels Concerts al Castell, organitzats per La Trenta-sisena. La programació inclou l'actuació de Manu Guix aquest dissabte 4 de juliol, seguida del concert de WYC Quartet l'11 de juliol, The River Troupe Gospel el dia 18 i Juriol el 25 de juliol. En aquesta darrera jornada també hi haurà servei de food trucks. Les entrades es poden adquirir a través del web del Castell de Sallent.
Cinema sota les estrelles
La Gresca a la Fresca també reservarà un espai per al cinema. El dissabte 11 de juliol, el parc Pere Sallés acollirà una sessió gratuïta de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Frontera, organitzada per Adona't.
La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Sallent amb la col·laboració de diverses entitats locals i torna a convertir-se en una de les principals propostes culturals de l'estiu al municipi.