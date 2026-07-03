El Kursaal acull un assaig obert de l'òpera «Estètica i massacre» abans de Peralada

La sala petita del Kursaal de Manresa serà l'escenari dimarts vinent, 7 de juliol, d'un assaig obert d'Estètica i massacre, la nova òpera de cambra del compositor Carles Prat. Produïda pel Gran Teatre del Liceu, la proposta arribarà a Manresa dues setmanes abans de la seva estrena oficial al Festival Castell de Peralada, oferint al públic l'oportunitat de veure en primícia un muntatge que reflexiona sobre la construcció de la identitat en l'era digital.
Una tragicomèdia sobre la identitat i la imatge
Estètica i massacre està concebuda com una tragicomèdia per a dos intèrprets, una soprano i un baríton, que explora la relació entre la identitat personal i la representació pública en un context marcat per les xarxes socials i la necessitat constant de projectar una determinada imatge.
L'obra planteja el conflicte entre allò que som i allò que mostrem als altres, convertint aquesta tensió en l'eix dramàtic del muntatge. La música de Carles Prat acompanya aquest plantejament amb una escriptura que evoluciona des de codis estètics reconeixibles fins a textures més complexes i inestables, que dialoguen amb el relat sense limitar-se a il·lustrar-lo.
Un equip artístic de primer nivell
El llibret és obra de l'escriptora Carlota Gurt, una de les autores més destacades de la literatura catalana contemporània, mentre que la direcció escènica va a càrrec d'Oriol Pla, actor i creador escènic que recentment ha ampliat la seva projecció internacional amb l'obtenció d'un premi Emmy.
La proposta posa també un especial èmfasi en la dimensió visual. L'escenografia, la il·luminació, el vestuari i les projeccions formen part activa de la dramatúrgia i contribueixen a construir un univers escènic que transforma i multiplica el sentit de l'acció.
La interpretació anirà a càrrec de la soprano Maria Patak i del baríton Carlos Varela, acompanyats per un ensemble instrumental reduït dirigit pel mateix Carles Prat.
Una oportunitat de veure el muntatge abans de l'estrena
L'assaig obert tindrà lloc aquest dimarts 7 de juliol, a les 7 de la tarda, a la sala petita del Kursaal. La representació arribarà a Manresa abans de la seva estrena oficial dins la programació del Festival Castell de Peralada d'aquest estiu.
Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web de l'equipament.