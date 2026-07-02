Santpedor recupera les Enramades del nucli antic amb un cap de setmana de festa popular

Santpedor recuperarà aquest cap de setmana una de les seves celebracions tradicionals amb el retorn de les Enramades del nucli antic, una festa que durant anys havia omplert de vida els carrers del centre històric durant l'estiu i que havia desaparegut en les darreres dècades. La iniciativa parteix de la renovada Associació de Veïns del Nucli Antic, reactivada el passat mes d'abril, que ha impulsat la recuperació d'aquesta tradició amb la voluntat de preservar el patrimoni festiu local i convertir-la novament en un espai de trobada, convivència i dinamització del veïnat.
La recuperació de les Enramades ha mobilitzat una seixantena de veïns, que durant els darrers dies han treballat en l'elaboració i col·locació de banderoles i elements decoratius fets a mà per engalanar carrers i balcons del nucli antic. A més de la decoració, la festa oferirà un ampli programa d'activitats amb música, cultura popular, propostes familiars i actes pensats per a totes les edats.
Un cap de setmana d'activitats per a tots els públics
Les Enramades començaran divendres a les 8 del vespre amb el pregó i un espectacle infantil a càrrec de Lluís Pinyot i la Tremenda Banda, que tindrà lloc a la plaça de l'Església. L'acte inclourà també un berenar per a la canalla.
La primera jornada continuarà a la nit amb una de les propostes més singulars del programa: la Ruta Fosca. Es tracta d'un recorregut nocturn pels racons més misteriosos del nucli antic, guiat i amb escenes teatralitzades inspirades en episodis tenebrosos de la història de Santpedor. L'activitat requereix inscripció prèvia i ofereix un centenar de places per a majors de 14 anys, distribuïdes en dues sessions, a les 2/4 d'11 i a les 2/4 de 12 de la nit.
La programació continuarà dissabte al matí amb una sessió oberta de tai-txi, a les 9 del matí, al pati de Cal Clarassó. L'activitat anirà a càrrec de Gemma Garcia i està oberta a totes les persones que hi vulguin participar. Ja a la tarda, a les 2/4 de 8, la plaça Gran U d'Octubre acollirà una tarda de jocs familiars amb propostes pensades perquè infants i adults comparteixin una estona de lleure.
Un dels moments centrals de la celebració arribarà dissabte a la nit, a partir de les 10, amb el tradicional sopar d'Enramades a la plaça dels Ases, nom amb què popularment es coneix la plaça de la Generalitat. Després del sopar, la festa continuarà amb una ballaruca amenitzada pel DJ Roger Jofre.
Les Enramades es clouran diumenge a les 8 del vespre amb un Bikibingo musical a la plaça dels Ases. L'activitat, organitzada amb la col·laboració del casal de Ca la Teia, combinarà música, el joc tradicional del bingo i un sopar a base de biquinis.
Una festa per recuperar patrimoni i reforçar els vincles veïnals
La recuperació de les Enramades és una de les primeres grans iniciatives impulsades per la renovada Associació de Veïns del Nucli Antic, que s'ha fixat com a objectiu revitalitzar els carrers del centre històric i reforçar la cohesió entre el veïnat a través de la recuperació de les tradicions populars.
Aquest esperit col·laboratiu ja s'ha fet visible durant els preparatius de la festa, amb desenes de veïns treballant conjuntament per confeccionar manualment les banderoles que aquests dies decoren carrers i places del nucli antic. La decoració s'ha distribuït en sis espais diferenciats, recuperant la divisió històrica del barri segons els seus carrers: els Escarbats, les Lloques, les Erugues, els Capgrossos, el Brou Bufat i els Cavallers de la Canya Verda.