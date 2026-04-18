Una setantena de veïns reactiven l'associació del nucli antic de Santpedor

Una setantena de veïns han participat en l'assemblea per reactivar l'Associació de Veïns del Nucli Antic de Santpedor, amb l'objectiu de revitalitzar el barri i reclamar un model de futur. La trobada ha servit per aprovar un manifest que insta l'Ajuntament a impulsar un pla de regeneració integral i per definir un programa d'activitats que recuperi celebracions tradicionals.
Reactivació amb voluntat de futur
El nucli antic de Santpedor ha fet un pas important per recuperar el teixit comunitari amb la reactivació de la seva associació de veïns, que feia anys que estava inactiva. L'assemblea general, celebrada a Cal Clarassó, ha reunit una setantena de veïns i ha evidenciat l'interès creixent per repensar el futur del barri vell.
La iniciativa neix després que, des del febrer, una vintena de veïns hagin estat treballant per rellançar l'entitat, definir objectius i començar a generar dinàmiques participatives. Aquest procés ha culminat amb la constitució d'una nova junta d'onze membres, presidida per Gemma Mascaró, escollida per unanimitat.
La nova presidenta ha subratllat que la reactivació respon a la necessitat de "coordinar millor el veïnat, enfortir la comunitat i impulsar accions que millorin la convivència". També ha destacat la voluntat que l'associació esdevingui un espai actiu de participació i reivindicació, capaç de canalitzar les inquietuds dels residents.
Un manifest per regenerar el nucli antic
Un dels punts centrals de l'assemblea ha estat l'aprovació d'un manifest, avalat per unanimitat, que fixa les bases per a la transformació del barri. El document reclama a l'Ajuntament de Santpedor l'impuls d'un pla de regeneració del nucli antic que defineixi un model de futur ambiciosament.
Entre les mesures proposades hi ha el foment de la rehabilitació de pisos buits i la restauració de façanes, amb l'objectiu de millorar l'estat del parc d'habitatges i evitar la degradació urbana. També es planteja facilitar l'obertura de nous comerços per revitalitzar l'activitat econòmica i reforçar la vida de barri.
El manifest inclou igualment propostes en matèria de mobilitat, com la limitació de la velocitat dels vehicles, la restricció del trànsit fora de l'horari comercial i la creació d'aparcaments dissuasoris a l'entorn del nucli antic. A més, es defensa la necessitat d'adaptar els carrers a un sol nivell i incrementar la presència d'espais verds.
Per fer realitat aquestes mesures, els veïns proposen iniciar un procés participatiu ampli que impliqui residents, comerciants, experts i que tingui en compte experiències d'altres municipis. L'objectiu és elaborar un pla consensuat que serveixi de full de ruta per a la transformació del barri.
Recuperació de tradicions i vida comunitària
La reactivació de l'associació no es limita a les reivindicacions urbanístiques, sinó que també posa l'accent en la recuperació de la vida comunitària i les tradicions populars. En aquest sentit, l'entitat ha presentat un pla d'activitats per aquest any que inclou la recuperació de celebracions històriques.
Una de les propostes és tornar a impulsar les enramades dels carrers, convidant els veïns a engalanar places i vies durant la primera setmana de juliol i a organitzar activitats lúdiques. Aquesta iniciativa pretén recuperar una tradició arrelada que contribuïa a reforçar els vincles veïnals.
També es preveu la recuperació del tradicional sopar del brou, que se celebrava al setembre a la plaça de l'Església i reunia el conjunt del barri en un àpat col·lectiu. A més, l'associació estudia organitzar activitats nadalenques que permetin obrir els baixos de les cases antigues, seguint l'exemple d'experiències com el Pessebre Vivent.
Aquestes iniciatives busquen no només recuperar la memòria col·lectiva, sinó també generar nous espais de trobada i convivència entre els veïns.
Participació oberta i nous canals de comunicació
Per garantir la implicació del màxim nombre de persones, l'associació ha creat diversos grups de treball oberts a la participació ciutadana. Aquests espais permeten aportar idees, col·laborar en l'organització d'activitats i contribuir al desenvolupament dels projectes.
La coordinació es fa, en part, a través d'una comunitat de WhatsApp que ja supera el centenar de participants, així com mitjançant les xarxes socials de l'entitat. Aquestes eines han esdevingut clau per dinamitzar la participació i mantenir informats els veïns.
Des de la junta es destaca que la implicació ciutadana serà determinant per consolidar el projecte i garantir-ne la continuïtat.
Primeres accions i relació amb l'Ajuntament
Amb la nova etapa ja en marxa, l'associació preveu reunir-se properament amb l'Ajuntament de Santpedor, així com amb entitats i grups polítics del municipi. L'objectiu és presentar la nova junta, exposar el manifest i establir vies de col·laboració.
De fet, en les darreres setmanes l'entitat ja ha començat a implicar-se en la vida del municipi col·laborant amb les comissions organitzadores de les Caramelles i del Santpedor en Flor, dues de les cites destacades del calendari local.
Aquesta voluntat de treball conjunt amb el consistori i el teixit associatiu es planteja com un element clau per impulsar els canvis que reclama el barri.